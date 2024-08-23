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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Харрис обещает быть президентом для каждого американского гражданина.

 and  John Stellmacher
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При президенте Камале Харрис нация будет стремиться оставить свои спорные вопросы в прошлом.
При президенте Камале Харрис нация будет стремиться оставить свои спорные вопросы в прошлом.

Харрис обещает быть президентом для каждого американского гражданина.

В недавних общенациональных опросах Камала Харрис опережает своего конкурента с небольшим отрывом. Тем не менее, она понимает, что энтузиазм после победы быстро угасает, и сейчас ей нужно предоставить суть. На съезде Демократической партии она обещает быть президентом, который "берёт дело в свои руки и обращает внимание".

Перед своей ожидаемой речью на Демократическом национальном съезде её команда в четверг (по местному времени) опубликовала фрагменты. "Я хочу заверить тех, кто имеет разные взгляды: я обещаю быть президентом для каждого американца", - говорится в них. Её цель - проложить "новый путь".

Эти выборы представляют редкую возможность для нашей страны оставить позади горечь, скептицизм и разногласия прошлого, утверждает она. Страна имеет шанс продвинуться "не как члены партии или фракции, а как американцы".

Она хочет быть президентом, который "берёт дело в свои руки и слушает, прагматичный, разумный и здравомыслящий", - утверждают фрагменты. Она будет неустанно поддерживать американский народ. На своей речи в Чикаго, которая начнётся в 04:45 по центральноевропейскому летнему времени, она официально получит номинацию кандидата в президенты от Демократической партии.

Фрагменты также предполагают, что Харрис в своей речи затронет Дональда Трампа, кандидата в президенты от Республиканской партии. "Он не серьёзный человек", - гласит её сценарий. Однако второй срок Трампа в Белом доме имел бы серьёзные последствия. Подумайте о влиянии, которое он будет иметь - особенно после того, как Верховный суд США постановил, что он не подлежит уголовному преследованию.

Трамп одержал значительную, хотя и частичную победу в начале июля перед Верховным судом. В вопросе о том, защищены ли бывшие президенты от уголовного преследования, суд в Вашингтоне решил, что это применяется, по крайней мере, к официальным действиям.

Стране нужен "План Харрис"

Харрис присоединилась к президентской гонке поздно. Только в июле президент США Джо Байден, после недель обсуждений своей способности удерживать пост, снял свою кандидатуру и выдвинул Харрис в качестве своей преемницы. Её выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии на электронном голосовании в начале августа.

Её номинация была официально утверждена на съезде в Чикаго, и на своей заключительной речи она официально примет свою номинацию. Также ожидаются программные заявления от неё. "Голосовавшие уже чувствуют 'вибрацию Харрис'. Теперь им нужен 'План Харрис'", - сказал политический scientist Ларри Сабато из Университета Виргинии.

Кандидатура Харрис вызвала значительный энтузиазм внутри партии. В национальных опросах она немного опережает, но выборы 5 ноября не будут определены общими процентами голосов, а результатами в отдельных штатах. Если она победит, Харрис станет первой женщиной, первым афроамериканцем и первым человеком с азиатскими корнями, занимающим пост президента США.

Речь Харрис в Чикаго станет главным событием съезда. За последние несколько дней более 20 миллионов зрителей смотрели события в Чикаго по телевизору. В среду (по местному времени) её кандидат в вице-президенты Тим Уолз официально принял свою номинацию и вдохновил воодушевлённую толпу на неустанную борьбу за победу Харрис в ноябре.

После публикации фрагментов своей речи перед Демократическим национальным съездом Камала Харрис заверила, что она будет президентом для каждого американца, стремясь проложить новый путь. Несмотря на своё намерение затронуть Дональда Трампа в своей речи, она критикует его, сказав: "Он не серьёзный человек".

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