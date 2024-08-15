Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Харрис планирует объявить этот план в рамках более широкой экономической политики в Северной Каролине. Как сообщало ранее CNN, вице-президент также объявит о предложении о федеральном запрете на рост цен, направленном на снижение стоимости продуктов в супермаркетах.

Согласно заявлениям представителей кампании, она также планирует в пятницу затронуть вопрос цен на лекарства в ходе своей политики. Этот вопрос был в центре внимания на мероприятии в Мэриленде в четверг, где Харрис и президент Джо Байден выступили вместе на сцене впервые после того, как президент отказался от участия в выборах 2024 года.

Высокие цены на жилье и продукты питания остаются одними из самых стойких экономических проблем для администрации Байдена-Харрис, так как Байден получает низкие оценки за управление экономикой в целом. В последние дни представители Белого дома подчеркивали снижение инфляции, но также признавали, что цены на многие товары по-прежнему слишком высоки, создавая диссонанс между положительными моментами в экономике и общественным мнением.

«Мы вас слышим. Президент вас слышит. Вице-президент вас слышит», - сказал в среду председатель Совета экономических советников Джаред Бернштейн на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос об американцах, которые не считают, что экономика сейчас в лучшем состоянии, чем при вступлении Байдена в должность.

На своем предстоящем экономическом выступлении Харрис не только обсудит свой план борьбы с высокими затратами, но и предложит федеральный запрет на рост цен в политике решения проблемы цен в супермаркетах. Кроме того, вице-президент объявила, что также затронет вопрос цен на лекарства в ходе своей политики, подчеркивая свой приоритет политики, направленной на доступное здравоохранение.

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