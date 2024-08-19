- Харрис недвусмысленно называет Трампа нетерпеливым.

Камала Харрис отвечает на личные нападки Дональда Трампа тонкими насмешками над его лидерскими способностями

Демократический кандидат в президенты Камала Харрис ответила на личные нападки Дональда Трампа, тонко критикуя его лидерские качества. Перед началом Национального съезда Демократической партии Харрис и ее напарник по билету Тим Уолз посетили Пенсильванию, чтобы мобилизовать поддержку избирателей. Общаясь с волонтерами в Рочестере, оба кандидата похвалили преданность группы и осудили риторику Трампа на выборах, не mencionando его имени напрямую. "Люди, которые унижают других, не имеют хребта", - заявила Харрис, подчеркнув, что настоящие лидеры вдохновляют и поднимают других.

Уолз повторил эти чувства, сказав: "Мы не унижаем друг друга, это определенно не наш стиль". Губернатор Миннесоты сожалел о растущем разрыве в политической дискуссии, который также затронул личные отношения во многих американских домах. В сопровождении своих супругов Дага Эмхофа и Гвен Уолз Харрис и Уолз проехали по Пенсильвании, посетив центры кампании, спортивные площадки школ, пожарные станции и кафе.

Дональд Трамп называет Камалу Харрис "социалистической сумасшедшей"

В выходные Трамп на собрании в Пенсильвании намекнул, что превзошел Харрис, и назвал ее "социалистической сумасшедшей" с "смехом, подобным сумасшедшему". Текущая администрация, возглавляемая президентом Джо Байденом и вице-президентом Харрис, была названа "глупой" 78-летним республиканцем. Несмотря на советы заняться более существенной критикой демократов, Трамп продолжал делать такие замечания.

После завершения своих обязательств в Пенсильвании Харрис и Уолз должны были продолжить свою кампанию в Чикаго, Иллинойс, где готовились к четырехдневному Национальному съезду Демократической партии. Примерно 4500 делегатов из всех штатов ожидались на съезде, в том числе Байден, бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон. Байден должен был выступить с речью в понедельник вечером, в то время как демократы работали над финализацией своей платформы избирательной политики. Съезд должен был укрепить их кампанию в завершающей фазе.

Выборы в начале ноября, как ожидалось, будут определены несколькими ключевыми штатами-pendulums, такими как Иллинойс' прилегающий штат Висconsin. Харрис, как ожидалось, выделит время на съезде, чтобы мобилизовать поддержку в Висконсине. В то же время Трамп и его кандидат в вице-президенты Дж.Д. Вэнс готовили контрпрограммирование в штатах-pendulums. Они должны были начать свои начинания в Пенсильвании в понедельник, с Трампом, отправляющимся в Мичиган, а Вэнс - в Висконсин во вторник. В течение недели они планировали мероприятия в Северной Каролине, Аризоне, Джорджии и Неваде.

Трамп провел кампанию в Пенсильвании в выходные дни. Общаясь со своими сторонниками, он оспаривал ответственность Харрис за якобы неэффективные экономические и иммиграционные политики Байдена. Кроме того, он подчеркнул прошлые возражения Харрис против добычи газа с помощью фрезерования, что является значительной отраслью в Пенсильвании, и пообещал более сильную поддержку ископаемым видам топлива.

В ответ на критику Трампа демократический билет Камалы Харрис и Тима Уолза сосредоточился на своей кампании в Иллинойсе, с Харрис, планирующей мобилизовать поддержку в соседнем Висконсине. В то же время Трамп и его кандидат в вице-президенты продолжали свою кампанию в штатах-pendulums, включая Пенсильванию, Мичиган и Неваду, где они столкнулись с оппозицией демократов, подобных Харрис.

Несмотря на то, что Трамп назвал Харрис "социалистической сумасшедшей", республиканская оппозиция не смогла помешать демократам во время их кампании, и Харрис и Уолз получили поддержку избирателей в ключевых штатах-pendulums.

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