- Харрис называет это решение "самым важным в жизни".

В предстоящих выборах президента США в ноябре, как заявила кандидат от демократов Камала Харрис, есть огромное значение для истории страны. Завершая свою речь на съезде Демократической партии в Чикаго, вице-президент выразила, что эти выборы не только самые важные для нашей личной жизни, но и для жизни нашей нации. Если республиканский кандидат Дональд Трамп (78) получит еще один срок в Белом доме, последствия, по словам Харрис, будут "серьезными".

Харрис, которой 59 лет, будет представлять демократов на выборах, назначенных на 5 ноября. Ее соперником будет предыдущий президент Трамп. Несмотря на свой возраст, 81 год, действующий Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок.

Харрис, стремясь возглавить демократов на #Выборах2024 в ноябре, подчеркнула важность выборов. Если Трамп превзойдет ожидания и выиграет еще один срок, по словам Харрис, последствия могут быть серьезными.

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