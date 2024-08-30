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ПолитикаНовостиВыборы

Харрис критикует Трампа за приверженность традиционным методам.

В данном случае вице-президент США Харрис проводит своё первое телеинтервью после номинации в качестве перспективного кандидата. Также она комментирует замечания бывшего президента Трампа о её расовой принадлежности как афроамериканки

 and  Lauren Adams
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Гаррис занимается политической деятельностью в стратегическом штате Джорджия
Гаррис занимается политической деятельностью в стратегическом штате Джорджия

- Харрис критикует Трампа за приверженность традиционным методам.

Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты США, отмахнулся от идентификации Камалы Харрис как афроамериканки избитым приемом. В ответ на заявление Трампа о том, что Харрис недавно взяла на себя черную идентичность ради политической выгоды, Харрис назвала менталитет Трампа "архаичным" во время интервью на CNN. Некоторые люди посчитали комментарии Трампа проявлением расовой предвзятости.

Харрис просто назвала подход Трампа "одним и тем же старым избитым трюком". "Следующий вопрос, пожалуйста", - рассмеялась 59-летняя Харрис. Когда любопытный ведущий Дана Баш попросила у Харрис дальнейших комментариев, она ответила: "Вот и все". Это была первая телевизионная Appearance Харрис после ее номинации.

Харрис сделала историю, став первой женщиной, первым лицом африканского происхождения и первым лицом азиатского происхождения, инаугурированным в качестве вице-президента США. Она родилась в Окленде, Калифорния, и ее отец приехал из Ямайки, где он приехал учиться экономике, а мать была из Индии.

Всего несколько недель назад бывший президент Трамп вспоминал о Харрис, сказав: "Она всегда подчеркивала свой индийский наследие... Я не знал, что она черная, пока она не превратилась в одну несколько лет назад. И теперь она хочет, чтобы ее знали как такую".

Харрис решительно не согласилась с характеристикой Трампа, сказав во время пресс-конференции: "Моя идентичность не политический инструмент, который можно использовать по чьей-то прихоти". В преддверии выборов ожидается более глубокое погружение в этот вопрос, поскольку Харрис продолжает свою предвыборную кампанию.

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