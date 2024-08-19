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ПолитикаНовостиЯ не собираюсь.

Харрис критикует конкретную политическую фигуру, ссылаясь на них косвенно.

 and  Melissa Williams
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Харрис критикует конкретную политическую фигуру, ссылаясь на них косвенно.

Дональд Трамп не скупится на резкие слова в адрес своих политических оппонентов, что вызывает у его сторонников веселье, но может подорвать его шансы на переизбрание, по мнению его соратников по партии. Его соперник, похоже, не склонен прибегать к таким тактикам. Трамп упоминается им по имени лишь изредка.

Камала Харрис, демократический кандидат в президенты США, мягко осудила Дональда Трампа за его стратегию кампании во время мероприятия со своей командой в Рочестере, Пенсильвания, ключевом штате выборов. По ее словам, власть лидера не исходит от унижения других, а от подъема. Истинная сила заключается в том, чтобы empower others, как она выразилась. "Любой, кто унижает других, трус," - заявила Харрис, не называя Трампа напрямую.

Ранее Трамп на мероприятии в Пенсильвании сказал, что он "намного лучше" Харрис, которую он назвал "коммунистическим сумасшедшим" с "скрипучим смехом". Он также назвал нынешнюю администрацию США под руководством президента Джо Байдена и вице-президента Харрис "глупой". Таким образом, республиканец продолжает привлекать внимание СМИ, игнорируя советы от республиканских союзников сосредоточиться на критике политики демократов.

Например, сенатор-республиканец Линдси Грэм сказал на NBC: "Дональд Трамп может выиграть выборы. Его политики полезны для Америки. Но Дональд Трамп, тот, кто подстрекает, тот, кто развлекает, не может выиграть эти выборы."

Супруги присоединяются к предвыборной кампании

Харрис и ее напарник Тим Уолз начали автобусный тур по Пенсильвании, и их супруги Даг Эмхофф и Гвен Уолз присоединились к ним. Четверка посетила центр кампании, где волонтеры звонили потенциальным избирателям. Харрис и Уолз даже сами позвонили потенциальным избирателям. Их сообщение волонтерам было о мотивации и поддержке их усилий по кампании.

Уолз также прокомментировал враждебность со стороны республиканцев. "Мы не унижаем друг друга, мы так не делаем," - сказал он. В этом отношении он сожалел о политическом разделении, которое проникло в повседневную жизнь многих американцев. Он мог вспомнить, как и другие "седеющие и с меньшим количеством волос", время, когда можно было наслаждаться футбольным матчем на День благодарения с семьей без постоянных споров.

Я не буду заниматься тем же самым name-calling и уничижительными замечаниями, как это делал Трамп. (Камала Харрис)

Это не наш стиль унижать наших оппонентов, мы предпочитаем сосредоточиться на проблемах и поднимать друг друга. (Гвен Уолз)

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