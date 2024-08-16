Харрис хочет снизить стоимость жизни с помощью пакета мер, если он выиграет выборы.

Пакет политики Харрис был обнародован всего за несколько часов до запланированной речи демократического кандидата в президенты в штате Северная Каролина (14:45 местного времени, 20:45 UTC), где она должна была представить свою экономическую программу. Это первый раз, когда Харрис подробно изложила свои политические планы в случае победы над бывшим республиканским президентом Дональдом Трампом. До сих пор она была расплывчата в отношении своей платформы.

Проблемы инфляции и уровня жизни находятся в центре кампании. Бывший президент Трамп на пресс-конференции в четверг обвинил Харрис в "ужасной инфляции". Демократ объявил, что если он выиграет выборы, он начнет бороться с инфляцией в свой первый день на посту - но "первый день для Харрис был три с половиной года назад", - сказал Трамп, имея в виду срок ее полномочий в качестве вице-президента. За это время она ничего не сделала.

Харрис напрямую ответила бывшему президенту-республиканцу Дональду Трампу на своей речи, заявив о своем намерении бороться с инфляцией сразу после вступления в должность, если будет избрана, опровергая его утверждения о ее бездействии во время срока полномочий в качестве вице-президента. Несмотря на обвинения Трампа в инфляции, она заявила о своей готовности незамедлительно заняться этим вопросом.

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