Харрис и Трамп неоднократно обсуждали увеличение добычи нефти.

Харрис, оказавшись под огнём за своё прошлое противодействие фрактингу, подчеркнула свою роль решающего голоса в Сенате, которая в 2022 году санкционировала новые фракционные лицензии. Несмотря на то, что она продолжала отстаивать альтернативные источники чистой энергии, Харрис признала беспрецедентную добычу нефти в США при администрации Байдена, превзошедшую когда-либо достигнутый уровень любой страны.

Между тем, Трамп, выступающий за ускоренное расширение производства нефти, критиковал Харрис за предложенные им политические меры, которые, по его мнению, погубили бы американскую нефтедобывающую промышленность. "Если она победит, на следующий день они вернутся к разрушению нашей страны. Нефть станет вымирающим видом. Фоссильные топлива станут вымирающим видом", - заявил Трамп.

Трамп также утверждал, что "она хочет запретить фрактинг в Пенсильвании и других местах", на что Харрис ответила отказом.

Президент Lipow Oil Associates Andy Lipow не выразил никакого беспокойства по поводу возможного упадка нефтедобывающей промышленности. Американцы по-прежнему зависят от нефти для бензина, дизельного топлива и авиационного топлива.

Окончательный запрет фрактинга, не говоря уже об entire fossil fuel industry, был бы губителен для политиков, рискуя вызвать недовольство избирателей из-за растущих цен на бензин.

Несмотря на то, что кандидаты, похоже, поддерживают рост производства ископаемого топлива, есть неопределенность в необходимости значительного увеличения нефти в США. (Климатические ученые утверждают, что это как раз противоположно тому, что нужно планете.)

Цены на американскую сырую нефть упали ниже $66 за баррель во вторник, их lowest с декабря 2021 года, а затем немного восстановились в среду.

Цены на бензин достигли шестимесячного минимума, согласно AAA. Страхи перепроизводства и слабый спрос в Китае привели к отсрочке планов OPEC+ по увеличению добычи.

Добыча нефти в США достигла рекордного уровня в 13,4 миллиона баррелей в день, согласно еженедельным данным федерального правительства.

Lipow выразил сомнения в возможности увеличения добычи нефти США за пределы 14 миллионов баррелей в день из-за истощения наиболее эффективных и экономически выгодных скважин.

"Да, производство может возрасти. Но есть ли реальная возможность увеличить добычу нефти на 50%?" - вопрошал Липов.

Президент Rapidan Energy Group Bob McNally разделил сомнения Липова в возможности значительного увеличения добычи нефти США.

"Президенты не могут напрямую контролировать быстрое увеличение добычи нефти США. Промышленность работает на полную мощность", - сказал Макналли, который служил советником президента по вопросам энергии при администрации Джорджа Буша-младшего. "Президенты могут быстро нанести ущерб производству, но я бы не советовал, чтобы Камала Харрис это делала".

Недавно Трамп хвастался, что цены на бензин были ниже $2 за галлон во время его президентства. Он обещал вернуть цены на бензин на этот уровень, если будет переизбран.

Однако существует несколько препятствий для этого: последний раз, когда бензин был ниже $2 за галлон, было во время пандемического карантина, что привело к резкому снижению спроса на топливо. Это даже привело к тому, что цены на нефть стали отрицательными впервые в истории.

До пандемии цены на бензин были ниже $2 за галлон в 2016 году, когда в США наблюдался резкий рост добычи ископаемого топлива, что привело к перепроизводству и, в конечном итоге, к банкротству нескольких компаний. А до этого цены на бензин были ниже $2 за галлон во время глобального финансового кризиса.

В результате, для того чтобы снова снизить цены на бензин ниже $2 за галлон, потребуется беспрецедентное или катастрофическое событие. Другими словами, новый президент может объявить о выдаче разрешений на бурение и расширить зоны фрактинга, но может не быть реального рынка для произведенной нефти, и это может не быть финансово выгодным для компаний, чтобы ее добывать.

В свете рекордной добычи нефти США в размере 13,4 миллиона баррелей в день некоторые компании могут увидеть возможности для инвестиций в нефтедобывающую промышленность. Однако президент Rapidan Energy Group Bob McNally предупреждает, что президенты имеют ограниченный контроль над быстрым увеличением добычи нефти и считает, что увеличение добычи США за пределы 14 миллионов баррелей в день может быть нереалистичным из-за истощения эффективных скважин.

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