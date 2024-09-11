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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Харрис и первоначальное рукопожатие с Трампом, позже эскалация к неожиданности.

 and  Lauren Adams
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Распоряжения, регламентирующие телевидение, тщательно прописываются.
Распоряжения, регламентирующие телевидение, тщательно прописываются.

Харрис и первоначальное рукопожатие с Трампом, позже эскалация к неожиданности.

Два кандидата в президенты США, Дональд Трамп и Камала Харрис, никогда не встречались до запланированного теледебата 5 ноября. Это их первое и, предположительно, последнее противостояние в ходе избирательной кампании. Первые обмены вежливыми, но вскоре перчатки снимаются и дискуссия принимает неприятный оборот.

Кандидат от демократов Камала Харрис начинает дебаты, утверждая, что Дональд Трамп оставил страну с рекордным уровнем безработицы, напоминающим Великую депрессию. Трамп отвечает, называя Харрис "марксисткой". Оба кандидата обмениваются обвинениями в отсутствии экономического понимания.

Споры вокруг контроля границ

Через полчаса дебаты переходят к чувствительной теме контроля границ и иммиграции. Трамп, повторяя утверждения своего напарника по списку Дж.Д. Вэнса, заявляет, что нелегальные иммигранты из Гаити прибегают к каннибализму в Спрингфилде, Огайо. Однако модераторы дебатов сообщают, что запросы в местные власти не выявили доказательств подобных случаев.

Дебаты принимают неожиданный оборот, когда впервые в истории президентских дебатов США упоминается Ганнибал Лектер, знаменитый голливудский каннибал. Упоминает его не Трамп, а Камала Харрис, критикуя его экстраординарные утверждения, такие как то, что ветряные турбины вызывают рак, и вера в то, что многие покинут мероприятия кампании Харрис из-за усталости и скуки.

Трамп отвечает на эти утверждения, не задерживаясь на вопросе иммиграции. Instead, он резко критикует Харрис, заявляя, что мероприятия ее кампании не привлекают достаточное количество зрителей. Затем он выступает против возобновляемой энергии, в частности солнечных парков, заявляя, что они занимают слишком много земли, особенно в пустынях.

Обвинения в манипулировании выборами

Модераторы дебатов переводят разговор к признанию результатов выборов. Трамп заявляет, что у него есть убедительные доказательства того, что демократы манипулировали выборами 2020 года в пользу Джо Байдена. Однако таких доказательств не представлено, оставляя заявления необоснованными. Поддержка Трампа также не представила убедительных доказательств массового мошенничества с голосованием в суде. В свою защиту Трамп объясняет эти потери Procedural flaws.

Харрис отвечает личным выпадом, заявляя, что Трамп был отвергнут подавляющим большинством голосов избирателей, имея в виду голоса, отданные за Джо Байдена. Она шутливо замечает, что Трампу трудно принять эти результаты.

Разговор переходит к военным конфликтам в Израиле и Украине. Харрис обвиняет Трампа в дискредитации Соединенных Штатов своими действиями. В ответ Трамп цитирует спорного премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который считает, что без лидерства Трампа США рухнут.

Нежелание Трампа участвовать

В течение дебатов американские зрители замечают, что Трамп часто обращается к Байдену, а не к Харрис. Кроме того, он адресует свои ответы исключительно модератору Дэвиду Муру, игнорируя как Харрис, так и модератора Линси Дэвис. Нежелание участвовать не остается незамеченным, и Харрис напоминает Трампу, что он, в конце концов, соревнуется с ней, а не с вице-президентом Байденом. Модератор дебатов Линси Дэвис также остается без внимания в течение всего мероприятия.

строгие правила дебатов

Строгие правила теледебатов регламентируют использование микрофона, разрешая только одному кандидату говорить одновременно с двухминутным периодом ответа, за которым следует двухминутный ответ. Оба кандидата занимают свои назначенные подиумы, оснащенные минимальными необходимыми принадлежностями, такими как ручка, блокнот и вода. Мероприятие проходит без присутствия зрителей.

Перед дебатами Трамп подтвердил свои намерения спровоцировать конфликт, призывая представителей республиканцев помешать правительству работать, если их требования по обеспечению безопасности границ не будут выполнены на Truth Social.

Несмотря на неоднократное сосредоточение Трампа на Байдене во время дебатов, Харрис вежливо напоминает ему: "Мистер Трамп, я думаю, мы здесь, чтобы обсудить наши разногласия, а не ваши с вице-президентом Байденом". Позже, в ответ на обвинения Трампа в манипулировании выборами, Харрис заявляет: "Разочаровывает видеть, как бывший президент продолжает распространять безосновательные утверждения об electoral fraud, особенно без представления каких-либо существенных доказательств".

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