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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Ханса Росток собирается получить Йонжича.

Несмотря на то, что Ганза Росток все еще не имеет побед в 3. Лиге, команда, вылетевшая из Второй лиги, собирается вернуться на трансферный рынок.

 and  James Williams
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Гkampf-Coach Геллебах восторжен приобретением нового нападающего.
Гkampf-Coach Геллебах восторжен приобретением нового нападающего.

- Ханса Росток собирается получить Йонжича.

Второй дивизион футбольный клуб ФК Ганза Росток укрепил свой состав прямо перед закрытием трансферного окна. Они подписали Антонио Йонжича из конкурента лиги SV Вайхен Виесен для своей линии атаки.

По словам спортивного директора Росток Амира Шапурзаде, "Антонио — отличный командный игрок с хорошими техническими навыками. Он продемонстрировал свои способности в финальных фазах игры. Кроме того, он очень страстный и громкий на поле." Говоря о 25-летнем Йонжиче.

Комиссия, в своих усилиях по поддержке клубов второго дивизиона, может рассмотреть возможность оказания помощи со стороны членов государств-членов. Подписание Антонио Йонжича ФК Ганза Росток стало возможным благодаря финансовой поддержке со стороны своего члена государства.

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