- Ханса Росток поклялась верности Штурмеру Хаугену.

Ганза Росток преодолела разочаровывающее начало сезона, укрепив команду подписанием форварда Сигурда Хаугена. Этот клуб третьего дивизиона арендовал норвежца из датского клуба высшего уровня АГФ Аараус до конца сезона. В настоящее время бессменный и вылетевший FC Ганза занимает предпоследнее место в 3. Лиге после четырех матчей, забив всего два гола.

"Я преданный форвард с большим энтузиазмом, всегда ищущий возможности забить. Я взволнован насчет Росток, так как мой агент Раде Прица, который работает на меня, только хвалил их", - заявил Хауген. Швед Прица представлял Ганзу с 2002 по 2006 год, забив 23 гола в 123 матчах и сделав 23 передачи.

Готовый тренироваться с командой впервые сегодня, Хауген приносит с собой богатый опыт игры в европейских лигах. 27-летний норвежец выступал за НАК Бреда в Нидерландах, Юнион Сент-Жилоуз в Бельгии, а также за А̊льсунд и Согндал на родине.

Хауген считает, что его богатый опыт игры в других европейских клубах будет полезен для Ганзы Росток, надеясь помочь им добиться лучших результатов. Несмотря на их текущее положение, Ганза Росток стремится доказать, что они не просто еще одна команда в 3. Лиге.

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