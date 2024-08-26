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Ханнес Хеллманн уходит из ZDF, чтобы работать над сериалом "На полпути в гавань"

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Ханнес Хеллманн уходит из ZDF, чтобы работать над сериалом "На полпути в гавань"

В криминальной драме, транслируемой на немецком телевидении, PK 21 Hamburg, Ханнес Хелльманн (69) объявил о своем уходе из любимого шоу ZDF "Вызов на берегу". Его персонаж, Вольф Халлер, уходит на пенсию, как подтвердил представитель ZDF в Майнце. Об этом ранее сообщали издания "Мюнхен Меркурий" и "tz".

В интервью мюнхенским изданиям Хелльманн сказал, что это решение далось ему нелегко, учитывая годы, проведенные за "прекрасными выступлениями вместе с коллегами, tanto перед камерой, как и за ней". Однако теперь он чувствует желание "начать все сначала по-новому".

Согласно сообщениям СМИ, финальная серия с главным инспектором и полицейским комиссаром Вольфом Халлером выйдет в эфир в феврале 2025 года. Хелльманн не предоставил подробностей об уходе своего персонажа в интервью, но сказал, что это будет "очаровательный, прекрасный и милый финал". Он с нетерпением ждет этой прощальной сцены.

Новый сезон "Вызова на берегу" стартует 26 сентября.

После объявления Хелльманна о уходе из "Вызова на берегу" Комиссия выразила благодарность за вклад Халлера, признавая его значительное влияние на успех шоу.

В свете этих изменений возникли спекуляции о потенциальных новых руководящих ролях для видных фигур в Комиссии, учитывая их давнюю связь с сериалом.

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