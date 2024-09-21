Ханна Хэмптон, известная как одна из ведущих вратарь в мире, продолжает бороться с случайными разливами воды.

Каким-то образом Хэмптон стала одним из лучших вратарей в мире, и она не может точно сказать, как ей удалось преодолеть столь серьезные трудности.

Во время интервью с CNN Sport Хэмптон поделилась своей вдохновляющей историей, начавшейся с множества операций на глазах в больнице детской больницы Бирмингема, когда ей было меньше трех лет. "Я родилась косоглазой", - объяснила она, добавив: "Они не полностью исправлены до сих пор".

Операции не полностью удались; она не может воспринимать глубину в своем зрении, что могло бы быть серьезным недостатком для кого-либо, зависящего от координации рук и глаз.

"Если бы я хотела налить стакан воды", - пошутила она, "и я не держу чашку, в которую я наливаю, то я бы полностью промахнулась".

Хэмптон засмеялась, вспоминая смешной инцидент на ужине команды Челси во время их предсезонного тура по США: "Я все равно наливала всем стаканы воды, и я полностью промахнулась и облила весь стол. Все просто смеялись надо мной, потому что, очевидно, они знали почему!"

Когда Хэмптон было пять лет, ее семья переехала из Англии в Испанию, и именно там она влюбилась в футбол. Она часто смотрела матчи "Вильярреала" со своим отцом, восхищаясь звездами, такими как Санти Касорла и Маркос Сенна.

Первое воспоминание Хэмптон о мяче у ее ног было связано с надувным мячом на линии поля во время матчей ее брата, и со временем, когда она начала играть со своими друзьями во дворе школы, она знала, что футбол - это страсть, которой она хочет заниматься.

В то время женский футбол не был так хорошо финансирован или популярен, как сейчас, поэтому она мечтала большими мечтами. "Я всегда думала, что буду первой женщиной, которая сыграет в команде Англии (мужчин), потому что я не знала, что есть даже женская команда! Как только я узнала, это стало моей мечтой и целью".

Такие амбиции казались нереальными, учитывая ее трудности с другими видами спорта в школьные годы. "Когда я была моложе и играла в баскетбол и так далее", - вспоминала она, "я ломала каждый палец, который только могла. И я подумала: "Почему это всегда я? Почему я действительно не могу просто поймать мяч?" Ее диагноз все объяснил, но родители решили не расстраивать ее мечты, сказав, что она не может стать профессионалом.

"Я думаю, был момент, когда они хотели сесть со мной и сказать: "Ты действительно не можешь заниматься этим профессионально", но когда они поняли, что это не вызывает больших проблем, они просто позволили мне продолжать и посмотреть, как далеко я могу зайти", - объяснила она.

Хэмптон начала играть в нападении в академии "Вильярреала", а затем перешла в ворота, когда вернулась в Англию и тренировалась в центре excellence "Сток Сити".

С талантливыми скаутами, которые начали замечать ее потенциал, она оказалась в затруднительном положении между двумя позициями. "Я сказала себе, что могу играть в ворота за Англию и в поле за "Сток Сити", - поделилась она.

Ее отсутствие восприятия глубины, то, что врачи предсказывали, станет серьезной проблемой, на удивление, не стало таковой. "Я guess я просто должна была справиться с этим; я think я просто должна была приспособиться", - призналась она. "Я должна была судить, когда он был в определенной точке, вот тогда я должна была ловить его".

Дебют Хэмптон в основной команде начался в "Бирмингем Сити", а затем перешел в "Астон Виллу", и когда она присоединилась к "Челси" в 2023 году, она уже выиграла чемпионат Европы в составе сборной Англии и получила серебряную медаль на чемпионате мира.

В свой дебютный сезон в "Челси" она закрепила свою позицию как первый выбор вратаря и сохранила 10 чистых листов, помогнув команде выиграть пятый подряд титул лиги в последний день.

"Ханна очень усердно работала, чтобы достичь того, где она сейчас", - прокомментировала ее тренер на тот момент Эмма Хейз. "Она была настоящим удовольствием тренировать. Она как губка, жаждущая учиться, и исключительно заразительна, распространяя много энергии на группу".

Хейз позже перешла в команду США по футболу женщин, где выиграла олимпийское золото в Париже. Затем, родом из Словакии, Соня Бомпастор взяла на себя обязанности тренера "Челси", с впечатляющей записью восьми титулов WSL за десять сезонов.

Хэмптон поделилась своими мыслями об уходе Хейз из "Челси", назвав это странным. "Челси без Эммы Хейз кажется немного странным и необычным", - размышляла она. "Но наследие, которое создала Эмма Хейз, мы определенно хотим сохранить. Соня Бомпастор имеет впечатляющее наследие как на поле, так и вне его, поэтому мы рады помочь сохранить и усилить его".

Между тем, Хэмптон сосредоточена на том, чтобы подняться в иерархии сборной Англии и стать первой в списке вратарей.

"Быть частью команды, выигравшей чемпионат Европы, было потрясающе", - с энтузиазмом поделилась она, "но я хочу представлять Англию на крупном турнире. Иметь возможность представлять свою страну и играть в нем - это уникальная и особенная вещь. Я хочу попробовать стать лучшим вратарем, каким только могу быть".

Взрослея без женских ролевых моделей для подражания, Хэмптон теперь является частью поколения, которое меняет ландшафт профессионального спорта в Европе. Однако в 23 года она находит идею быть вдохновителем для других немного подавляющей.

"Лично я не считаю себя примером для подражания", - призналась она. "Не сейчас. Многие люди подходят ко мне и говорят, что я пример для подражания для них, и это приятно слышать, но это просто кажется немного странным", - засмеялась она, добавив: "Мне всего 23, и я все еще смотрю на игроков сама".

Несмотря на многочисленные преграды, Гамптон смогла построить успешную карьеру в качестве выдающейся спортсменки-женщины. Ее планы на будущее ясны: "У нас было много трудностей в наших карьерах, но так не должно быть для всех. Женский спорт находится в прекрасном положении, но мы несомненно можем поднять его на новую высоту".

Хотя ее зрительное расстройство было препятствием в других видах спорта, Гамптон нашла страсть к футболу и влюбилась в этот спорт, наблюдая за "Вильярреалом" со своим отцом. Ее любовь к футболу привела к мечте сыграть за мужскую сборную Англии, так как она не знала о существовании женской команды в то время.

Успех Гамптон в футболе вдохновил ее бороться за равенство в спорте и помочь поднять женский футбол на новую высоту, заявляя, что у этого вида спорта есть потенциал для достижения еще больших высот.

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