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Ханка примирилась со своими сожителями на лагере.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 2 минут
Ганка Раквиц нашла своё время в лагере менее приятным.
Ганка Раквиц нашла своё время в лагере менее приятным.

Ханка примирилась со своими сожителями на лагере.

Первая неделя шоу "Я знаменитость... Вытащите меня отсюда! Дuel в джунглях легенд" запомнилась скандалом. Любимица публики из "Большого брата" и "аренда, покупка, жизнь" Ханка Раквиц покинула лагерь раньше времени. И не из-за испытаний в джунглях, а из-за поведения своих товарищей по лагерю.

В эпизоде, доступном для просмотра на RTL+, показано, как Раквиц принимает решение покинуть лагерь. Зрители, смотрящие линейное телевидение, увидят этот момент в четверг вечером. По сообщениям, Раквиц не собиралась участвовать в испытаниях лагеря, но поведение некоторых товарищей по лагерю заставило ее уйти.

Раквиц откровенно говорит о своих чувствах: "Я буду мучиться от тошноты несколько дней из-за напряженности в лагере и расстройства желудка". Ее подруга Гийя Сигель защищает ее, заявляя: "Пять человек в этом лагере сделали жизнь Ханки невыносимой, и она просто не могла больше выдерживать это из-за своего эмоционального и психического истощения". Сигель затем обращается к предполагаемым виновникам: "Вы несносные придурки! Это из-за вас она почувствовала себя так!"

В лагере, судя по всему, будет еще больше напряженная обстановка из-за ухода Раквиц. Среди тех, кто, как считается, способствовал ее уходу, - напористая королева реального телевидения Елена Мирас. В своем интервью Раквиц признается: "Я бы осталась в лагере дольше, если бы не Елена. Она как необузданный разъяренный тигр, который лает на всех. Я не могу и не хочу с ней конкурировать". Раквиц добавляет: "Она все забирает себе. И самое обидное, что она может это делать. Она и красивая, и популярная". Раквиц уверена, что ситуация в лагере только ухудшится. "Я бы не хотела там быть и не могу", - заключает она.

Мiras не единственный человек, которого Раквиц считает виновным. Ее также расстраивают инсценированные разговоры в лагере. Каждый хочет оказаться в центре внимания, чтобы поделиться своими личными историями с подписчиками или кем-то еще. Раквиц выражает свое отвращение: "Меня это тошнит", - и добавляет: "И потом пришло это отвращение..." Есть и злая, разочарованная сторона, которую она не хочет показывать или видеть. "Вот почему я ухожу", - заключает она.

В настоящий момент в лагере осталось 11 человек, которые борются за звание легенды и приз в 100 000 евро.

Зрители смогут увидеть эмоциональное прощание Раквиц на линейном телевидении в четверг вечером. Несмотря на предполагаемые действия Елены Мирас и инсценированные разговоры среди обитателей лагеря, Раквиц заявляет, что не хочет возвращаться в лагерь.

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