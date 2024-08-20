ХАМАС отвергает предложенное соглашение о перемирии

Израильское правительство, как сообщается, отступает от возможного соглашения о прекращении огня с ХАМАС в конфликте в секторе Газа, как заявил президент США Джо Байден. Американский лидер заявил, что ХАМАС демонстрирует "отступление". По словам Байдена, Израиль оптимистично настроен в отношении поиска решения, но ХАМАС, похоже, отказывается от переговоров.

Во время "конструктивной встречи" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Израиль согласился с последним компромиссным предложением о прекращении огня в секторе Газа. Блинкен заявил: "Он [Нетаньяху] его поддерживает. Теперь очередь ХАМАС сделать то же самое".

Новое компромиссное предложение от США, Египта и Катара было представлено Израилю и ХАМАС несколько дней назад. В последующем совместном заявлении было указано, что предложение помогло преодолеть "остающиеся разногласия".

Несмотря на оптимистичные заявления посредников, ХАМАС, который не участвовал в переговорах в Дохе, опроверг заявления о предстоящем соглашении. Они назвали такие обещания "иллюзией" и восприняли их как "навязанное" американцами решение.

Блинкен продолжит свою поездку в Египет утром и, как ожидается, посетит Катар в следующий раз. Блинкен надеется на быстрое решение в переговорах, возобновленных в Дохе в четверг и пятницу, и продолжившихся в Каире позже в неделе.

Джо Байден выразил озабоченность по поводу видимого отступления ХАМАС от переговоров о прекращении огня, заявив, что Израиль оптимистично настроен в отношении поиска решения. Тем не менее, ХАМАС, как заявлено, воспринимает предложенное соглашение как "иллюзию" и "навязанное" американцами решение.

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