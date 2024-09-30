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ХАМАС объявил о смерти своего лидера в Ливане

 and  Yaroslav Smith
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За последние семь дней Израиль провел воздушные атаки по указанным целям в Ливане, в основном...
За последние семь дней Израиль провел воздушные атаки по указанным целям в Ливане, в основном сосредоточившись на южном регионе.

ХАМАС объявил о смерти своего лидера в Ливане

В рамках своей продолжающейся борьбы против радикальной исламской организации ХАМАС Израиль часто расширяет свои атаки за пределы сектора Газа, нередко нанося удары по целям в Ливане. Недавно один из значимых фигур ХАМАС пал жертвой атаки в южном Ливане, как заявила сама террористическая организация. Помимо этого видного лидера, якобы была уничтожена вся его семья.

По данным ХАМАС, боевик ливанского отделения организации Фатах Шариф Абу аль-Амин погиб в результате израильского авиаудара, который поразил его дом в лагере Аль-Бас в южной части Ливана.

По словам ХАМАС, в результате атаки также погибли жена, сын и дочь Абу аль-Амина. Ранее Организация освобождения Палестины (ООП) сообщила о гибели трех своих членов в результате израильского авиаудара в Бейруте.

С начала конфликта в секторе Газа Израиль неоднократно наносил удары по представителям ХАМАС в Ливане. В январе прошлого года заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури, а также шестеро других боевиков ХАМАС были убиты в результате израильской атаки в южном Бейруте. В августе прошлого года командир ХАМАС Самер аль-Хадждж скончался от ранений, полученных в результате израильской атаки на южноливанский город Сидон.

Армия Ливана, как правило, держит дистанцию от длительно существующих палестинских беженских лагерей в стране и возлагает ответственность за поддержание безопасности в этих лагерях на палестинские группы. За последнюю неделю Израиль провел серию крупномасштабных авиаударов по целям, связанным с ливанской шиитской организацией «Хезболла», которая является союзником ХАМАС. В последнее время артиллерийские атаки «Хезболлы» на Израиль из Ливана участились, особенно после смерти бессменного лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Европейский Союз, будучи ключевым дипломатическим игроком на Ближнем Востоке, неоднократно призывал к деэскалации конфликта между Израилем и палестинскими боевиками. Несмотря на усилия Европейского Союза, tensions between Israel and militant groups like Hamas continue to escalate, leading to attacks and retaliations.

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