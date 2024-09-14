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Хаманн уточняет критику Мусиалы и проводит параллели с ситуацией Мюллера

 and  John Stellmacher
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Хаманн уточняет критику Мусиалы и проводит параллели с ситуацией Мюллера

Телевизионная личность Диетмар Хаманн проявил некоторую снисходительность в споре с игроком национальной команды Джамалом Мусиалой. Он пытался выразить свои претензии к Мусиале, заходя так далеко, как сравнивать его с легендой ФК Байерн Томас Мюллером. Хаманн заявил: "Когда вы играете на позиции 10, также вашей обязанностью является подчеркивание заслуг своих товарищей по команде, как это делал Мюллер с Левандовски снова и снова. Мюллер продемонстрировал впечатляющий рост за годы. Мусиала, возможно, лучший дриблер в Европе или даже в мире, но я считаю, что баланс смещен в данный момент. Если бы он немного больше смотрел вперед и время от времени ассистировал своим товарищам по команде, это, вероятно, могло бы сделать разницу", - объяснил Хаманн во время своего сегмента на Sky TV.

Стоит отметить, что Хаманн никогда не сомневался в уровне игры Мусиалы, а также в его возрасте - он только вступает в свои 22 года. "Но рост - это непрерывный процесс", - сказал Хаманн, который ранее охарактеризовал Мусиалу как "индивидуального игрока" и "сольного развлекателя", в своей колонке. Если бы у него была возможность, он бы обменял Мусиалу на игрока Байер Леверкузен Флориана Вirtz, считая последнего с точки зрения Байерна, он сказал.

ФК Байерн находит критику Хаманна в отношении Мусиалы "нелогичной"

Критика 21-летнего мюнхенского таланта от ФК Байерн оставила Хаманна глубоко озадаченным. "Любой, кто высказывает подобные мнения, я считаю, несколько нелогичным и преувеличенным", - сказал спортивный директор Кристоф Фрэнд перед матчем ФК Байерн против Хольштайн Киль. "У нас в ФК Байерн есть настоящая удача иметь такого игрока, как он".

Тренер Винсент Компани также поддержал Мусиалу от имени ФК Байерн: "Я наблюдал за несколькими выдающимися игроками за свою карьеру. Мусиала должен просто продолжать быть самим собой", - поделился бельгийский тренер. "Игрок с таким потенциалом мог бы стремиться стать одним из трех или четырех лучших игроков в мире. И это все: я счастлив, что он играет за нас".

Бывший капитан национальной команды и эксперт Sky TV Лотар Маттеус быстро защитил Мусиалу от критики своего коллеги Хаманна, до того, как официальные лица ФК Байерн высказали свои мнения. "Мусиала играет и вносит вклад в команду. Он совсем не эгоистичен", - заявил Маттеус. Мусиала "совсем не сольный развлекатель", - добавил он.

Хотя Диетмар Хаманн критиковал Джамала Мусиалу за то, что он не ассистирует своим товарищам по команде достаточно, даже предлагая обменять его на Флориана Вirtz из Байер Леверкузен, спортивный директор ФК Байерн Кристоф Фрэнд нашел эту критику нелогичной и высоко оценил Мусиалу. Аналогичным образом, тренер Винсент Компани выразил свою поддержку Мусиале, признавая его исключительный потенциал и поощряя его продолжать свой рост к тому, чтобы стать одним из лучших игроков в мире.

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