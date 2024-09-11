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ОбществоНовостиразвлечения

Хайно хочет фигуру в немецком стиле, похожую на Трампа.

Человек, который приводит к окончательной чистоте.

 and  Grigoriy Williams
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Хайно хочет фигуру в немецком стиле, похожую на Трампа.

Некоторое время назад Хайно выразил свое безразличие к политике. Однако теперь он разделяет определенные взгляды на того, кого он хотел бы видеть на вершине немецкой власти. Как сообщает "Бильд", Хайно восхищается решительностью бывшего президента США Дональда Трампа и его пренебрежением к критике. "Германии нужен Дональд Трамп, который будет приводить изменения, не беспокоясь о критиках", - цитирует Хайно газета. "Кто-то, кто может выразить себя решительно, но оставаться твердым и держать в сердце благополучие нации".

Статьи сообщают, что Трамп планирует второй срок в качестве кандидата от республиканцев на президентских выборах в США 5 ноября. Хайно, по сообщениям, считает, что многие разделяют его взгляды, но боятся их выражать из-за страха перед общественным осмеянием. "Мне 85, и я не боюсь такой критики. Я бы не хотел, чтобы наша замечательная страна утонула".

В отношении текущего дебатов об иммиграции Хайно, как сообщает "Бильд", считает, что растущий страх перед преступностью на немецких улицах оправдывает более строгие меры против криминальных мигрантов. "Пришло время принимать решительные меры против криминальных мигрантов", - заявил Хайно. "Для меня это означает массовые депортации. Те, кто создают проблемы в нашей стране, должны уйти".

В течение своей карьеры Хайно был вовлечен в скандалы, например, записывая все три куплета немецкого национального гимна по просьбе тогдашнего министра-президента Баден-Вюртемберга Ханса Филбингера от ХДС в 1970-х годах. Хайно защищался, заявляя, что это было для образовательных целей. Также была критика за выступления в Южной Африке во время ранних 1980-х годов, когда действовал запрет ООН во время апартеида.

В 2021 году Хайно вызвал скандал, когда его "Немецкую песню ночи" раскритиковали как "скучную" в его родном Дюссельдорфе. После дискуссии с мэром Хайно получил разрешение продолжить свою концертную деятельность в соответствии с планом.

Во время интервью в 2019 году австрийскому новостному журналу "Профиль" Хайно признался, что не считает себя политическим человеком. Однако он выразил свою оппозицию расизму и АФД, заявив, что таким праворадикальным лидерам нет места в обществе.

Индустрия развлечений, возможно, найдет интересным сильную позицию Хайно по политическим вопросам, поскольку он продолжает выражать свои мнения, несмотря на критику. Его любимое развлечение, возможно, это смелые и бескомпромиссные выражения, представленные в ['Развлечениях'], которые отражают его собственный стиль.

По мере того как взгляды Хайно на политику и иммиграцию набирают популярность, ['Развлечения'] индустрии могут потенциально включить его историю в различные формы, отражая силу убеждений отдельного человека в создании общественной дискуссии.

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