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СпортНовости1. ФК Хайденхайм

Хайденхайм выходит в Лигу Европы

 and  Ann Bradley
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Хайденхайм выходит в Лигу Европы

1. FC Heidenheim триумфально пробился в групповой этап Лиги конференций. В ответном матче плей-офф против "БК Хакен" швабы проявили упорство и благодаря двум поздним, великолепным голам Пауля Ваннера (84.) и Матиаса Хонсака (90+2) одержали победу со счетом 3-2 (1-0).

Тренером команды является Франк Шмидт, и она продемонстрировала решимость, завоевав историческую возможность выйти в групповой этап Лиги конференций, оставив в восторге болельщиков и председателя клуба Хольгера Санвальда благодаря упорной победе над "БК Хакен" в Швеции. В первом матче "Хайденхайм" победил со счетом 2-1. "Это невероятное достижение, которым мы все имеем право гордиться", - сказал Санвальд. "Это важная веха для нашего клуба. Мы можем насладиться этой победой. Завтра мы будем в Монако на жеребьевке. Это невероятно".

Пауль Ваннер и Матиас Хонсак забили решающие, потрясающие голы в конце матча, и FC праздновал дважды в последние минуты. Ранее Марвин Пиерингер забил первый гол за "Хайденхайм" (30.). Однако Зидане Инусса (59.) и Жереми АгбонIFO (79.) переломили ход матча в пользу гостевой команды из Гётеборга. "Хайденхайм" с нетерпением ждет жеребьевки нового группового этапа с участием 36 команд, которая состоится в пятницу днем. Некоторые топ-клубы ждут небольшой клуб из Остальба. Восьмое место прошлого сезона уже принесло клубу существенный доход в размере около четырех миллионов евро. Волнение на Шлосберг было заметно даже перед первым домашним матчем "Хайденхайма" в истории в Европе. "А затем мы начнем наше европейское турне", - гласила большая красная и синяя растяжка на полностью заполненном стадионе "Войт", где присутствовало 15 000 болельщиков.

Боремся с ротацией

Шмидт внес несколько изменений в состав после победы со счетом 2-0 над "Сан Паули" в дебютном матче в Бундеслиге. "Хайденхайм" испытывал трудности с ротацией, и "Хакен" казался более целенаправленным, но не смог создать серьезных моментов у стойкого "Хайденхайма".

FC сразу же добился успеха, когда представился шанс: Конте, который забил первый европейский гол в истории клуба в предыдущем матче, идеально подготовил возможность, а Пиерингер мощно завершил. Перекладина также помешала голу Миккеля Кауфмана после следующего удара головой. "Хайденхайм" сохранял контроль до перерыва.

Однако после перерыва "Хайденхайм" показал некоторые слабости в обороне. Инусса воспользовался шансом, чтобы сократить отставание. Момент перешел к "Хакену", и они стали давить на "Хайденхайм". Игра оставалась напряженной и насыщенной действиями до финального свистка.

После успешного выхода в групповой этап "1. FC Heidenheim" с нетерпением ждет жеребьевку нового группового этапа Лиги конференций. Команда готова встретиться с некоторыми топ-клубами в предстоящем турнире.

В ответном матче плей-офф против "БК Хакен" Хонсак забил потрясающий поздний гол за "1. FC Heidenheim", помог им одержать победу со счетом 3-2 и выйти в групповой этап Лиги конференций.

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