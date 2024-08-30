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Хайденхайм участвует в европейской экспедиции против "Челси" и "Эрдогана"

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
В Лиге конференций Гейдехайм встретил достойных соперников
В Лиге конференций Гейдехайм встретил достойных соперников

Хайденхайм участвует в европейской экспедиции против "Челси" и "Эрдогана"

Увлекательный жребий для дебютантов Лиги Европы ФК Хайденхайм: только что вышедший в Бундеслигу клуб сыграет против миллиардеров из ФК Челси и турецкого Башакшехира FK.

Дебютируя в Лиге Европы, ФК Хайденхайм получил фантастический жребий, который сулит домашний матч против английских грандов ФК Челси. Жеребьевка этого реформированного турнира прошла в Монако. Групповой этап Лиги конференций начнется 3 октября и закончится 19 декабря, точные даты матчей будут объявлены позже.

После захватывающей победы со счетом 3:2 в квалификационном плей-офф против БК Хакен, ФК Хайденхайм получил еще одну причину для радости. Английский клуб Премьер-лиги Челси, победитель Лиги чемпионов в 2012 и 2021 годах, посетит регион Остальб - сказка продолжается для Хайденхайма. Кроме Челси, команда Франка Шмидта также примет словенский клуб Олимпия Любляна и швейцарский ФК Санкт-Галлен, а также отправится в Турцию, чтобы сыграть против Башакшехира, клуба, связанного с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его партией AKP, шотландский клуб Хартс оф Мидлотиан и кипрский ФК Пафос.

Финал Лиги конференций в Вроцлаве

Подобно Лиге чемпионов, чья жеребьевка состоялась в четверг, "лигафаза" заменит групповой этап в обеих реформированных европейских соревнованиях с сезона 2024/25. В Лиге Европы 36 команд сыграют с восемью соперниками, проведя четыре матча дома и в гостях. В Лиге конференций 36 команд примут участие в "лигафазе", но сыграют только с шестью соперниками (три дома, три в гостях). В обеих соревнованиях команды будут ранжироваться в таблице, и первые восемь напрямую пройдут в 1/16 финала. Команды, занявшие девятое-восемнадцатое места, сыграют в плей-офф против команд, занявших 17-24-е места. Команды, занявшие 25-е место и ниже, вылетят. Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао, а финал Лиги конференций - 28 мая во Вроцлаве.

Футбольное путешествие ФК Хайденхайм в Лиге Европы продолжается с захватывающим домашним матчем против Челси, известного английского клуба. После победы над БК Хакен Хайденхайм теперь предстоят вызовы не только от Челси, но и от турецкого Башакшехира FK, Олимпии Любляна и ФК Санкт-Галлен в своей группе.

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