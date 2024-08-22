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Хайденхайм начинает путешествие по Кубку Европы на начальном этапе.

Хайденхайм ФК chiens свою первую победу в Европейском кубке в Швеции, готовясь к дополнительным захватывающим матчам на континенте. Два новичка-опорника забивают голы.

 and  Michael Bootcampf
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Сэр Лорд Конте из Хайденхайма забил первый гол в истории клуба в Лиге Европы.
Сэр Лорд Конте из Хайденхайма забил первый гол в истории клуба в Лиге Европы.

- Хайденхайм начинает путешествие по Кубку Европы на начальном этапе.

FC Heidenheim добивается тонкой победы в дебютном матче в Кубке Европы, укрепив свои шансы на выход в групповой этап Лиги конференций. Клуб бундеслиги из Швабии обыграл предыдущих чемпионов Швеции BK Häcken в первом матче плей-офф со счетом 2:1 (1:1).

Новые приобретения Сирлорд Конте (31-я минута) и Леонардо Сциенца (65-я минута) забили голы за ФХ в дебютном международном матче. Миккель Ряйгард (36-я минута) сравнял счет для хозяев. Ответный матч состоится через две недели на Остальбе. Перед этим, Хайденхайм начнет новый сезон бундеслиги против promuved FC St. Pauli в предыдущее воскресенье (5:15 PM/DAZN).

Шмидт меняет тактику - Конте забивает первым

Тренер FC Heidenheim Франк Шмидт выбрал неожиданную схему. Только капитан команды Патрик Мейнка и форвард Сциенца сохранили свои позиции после победы 4:0 над FC 08 Villingen в Кубке Германии. Сначала гости испытывали трудности с адаптацией к искусственному покрытию, на котором Хаккен проводит домашние матчи. И Миккель Кауфманн, и Матиас Хонсак упустили возможности в перспективных зонах на мокром поле.

Через полчаса после начала матча недавно присоединившийся к команде Конте из Падерборна воспользовался огромной ошибкой шведской обороны и забил первый гол ФХ в Кубке Европы. Вскоре после этого Ряйгард сравнял счет точным ударом.

Удачный удар Сциенцы решает исход матча

Через 10 минут после перерыва игрок Хаккена Лаюони упустил отличный шанс, а затем Хайденхайм снова продемонстрировал свою атакующую силу. Сциенца, новый подписание из Ульма, запустил идеально закрученный удар, который отскочил от стойки и влетел в ворота.

Примерно 500 болельщиков сопровождали ФХ в Швецию. В первом сезоне бундеслиги Хайденхайм занял впечатляющее 8-е место и неожиданно квалифицировался в плей-офф Лиги конференций.

В второй половине матча Сциенца, новый подписание из Ульма, забил решающий гол для Хайденхайма ударом, который попал в стойку и залетел в ворота. После дебюта в Кубке Европы Хайденхайм начнет свой новый сезон бундеслиги против FC St. Pauli на Остальбе, стремясь продолжить свой путь в плей-офф Лиги конференций после впечатляющего 8-го места в дебютном сезоне.

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