- Хайди Клум говорит, что это "неважно"

Хайди Клум (51) провела последние несколько недель на карибском райском острове Сен-Барте с мужем Томом Каулитцем (34). Она регулярно делилась снимками со своими поклонниками, в том числе многочисленными фотографиями и клипами в откровенных бикини или даже полностью топлесс. В интервью "Fox News Digital" перед живым шоу американского талант-шоу "Америка ищет таланты" она сказала: "Как американка, я также очень европейка. Я выросла с большим количеством наготы на пляже, поэтому для меня это не проблема".

Она также подчеркнула: "Это не значит, что я делаю что-то неприличное. Я всегда хожу на пляж, когда там немногие люди. Я чувствую, что не обижаю чьи-либо чувства". Она также упомянула, что находится на французском острове, где "большинство женщин топлесс, так что это совершенно нормально".

В новом интервью журналу "Style Watch" еженедельного американского издания "People" Клум в сентябре 2023 года подчеркнула, что очень довольна своей фигурой. "Я чувствую себя очень комфортно без одежды". Ее любимое место для топлесс - в саду. "Я просто не люблю загар от ремней, потому что я ношу так много разных нарядов. Я не хочу видеть отметин от загаров от ремней. Это очень стратегически".

В интервью британскому "Daily Mail" на мероприятии "Америка ищет таланты" Клум также объяснила, что ее топлесс-отпуска иногда вызывают недопонимание: "Я определенно была в Америке и в курортах, где я снимала верх - это было много лет назад, и люди подходили ко мне и говорили: "Мэм, некоторые люди здесь жалуются, не могли бы вы надеть верх?". И я сказала: "Здесь никого нет. Кто жалуется?". Я, конечно, надеваю верх, если меня об этом просят".

В начале августа пара отметила свою пятую годовщину свадьбы на райском острове, как рассказала Клум "Fox News Digital". "У нас был замечательный ужин, мы провели замечательный день", - вспоминает Клум. "Быть в отпуске так прекрасно. Когда вода фантастическая, солнце светит, и ты со своим любимым".

Ее муж рассказал забавную историю из их отпуска в подкасте со своим братом Биллом. "Мы были в ветреный день на огромном пляже. Там было, может быть, 20 человек, растянувшихся на многих метрах", - вспоминает musician. "Хайди и я тогда наблюдали за этим парнем, делающим странные упражнения на пляже. Это было похоже на смесь Таэквондо или Джиу-джитсу. Некий танцевальный бой. Он хотел похвастаться и сделать какой-то любовный танец".

Их взгляды продолжали встречаться, и мужчина подошёл к ним. Он спросил, являются ли они свингерами, и пригласил на троицу. Пляж известен такими встречами в этой среде. Том Каулиц затем отказался и объяснил, что их взгляды были только для его боевых искусств и не были приглашением.

Вверху Хайди упомянула, что иногда наслаждается топлесс даже во время отпуска, но только когда обеспечена конфиденциальность. Во время одного из их отпусков Том рассказал об эпизоде, когда они встретили человека на пляже, который ошибочно принял их дружелюбные взгляды как знак интереса, предлагая троицу.

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