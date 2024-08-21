- Хаджрулла от Котбуса отстранена от игры на два дня.

Вторая команда по футболу «Энергия Котбус» не сможет рассчитывать на форварда Ромарджо Хайруллу в предстоящих двух матчах кубка на уровне штата или страны. 25-летний нападающий из Люсатии получил удаление во время матча кубка 1-3 против «Вердера Бремен» в прошлый понедельник, после чего был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Немецкого футбольного союза за грубую игру. Игрок и клуб приняли решение.

Хайрулла получил красную карточку на 78-й минуте после подката ногой в голкипера «Вердера Бремен», Михаэля Цеттера. В результате, он пропустит второй раунд матча кубка штата «Энергии». Команда встретится с клубом региональной лиги «Бабельсберг 03» в выходные 7/8 сентября. Это переигровка финального матча кубка прошлого сезона, который «Котбус» выиграл со счетом 3-1 дома.

К сожалению, «Энергия Котбус» не сможет рассчитывать на Ромарджо Хайруллу в предстоящем матче кубка штата против «Бабельсберг 03», так как он отбывает дисквалификацию за удаление в предыдущем матче кубка против «Вердера Бремен». Несмотря на отсутствие главного бомбардира, болельщики ждут захватывающей игры, так как это переигровка финального матча кубка прошлого сезона, в котором «Котбус» победил со счетом 3-1.

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