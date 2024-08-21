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Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Хаджрулла от Котбуса отстранена от игры на два дня.

Комитет по дисциплине Allemagne de football (DFB) наложила двухматчевую дисквалификацию на Ромарио Хайрулла после его удаления против Вердера Бремен. Как результат, нападающий не сможет принять участие в решающем матче на региональном этапе Кубка.

 and  Carmen Simpson
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В отношении Ромархо Хайруллы было принято решение отстранить на два матча в рамках кубковых...
В отношении Ромархо Хайруллы было принято решение отстранить на два матча в рамках кубковых турниров за неспортивное поведение в отношении вратаря Вердера, Михаэля Цеттера.

- Хаджрулла от Котбуса отстранена от игры на два дня.

Вторая команда по футболу «Энергия Котбус» не сможет рассчитывать на форварда Ромарджо Хайруллу в предстоящих двух матчах кубка на уровне штата или страны. 25-летний нападающий из Люсатии получил удаление во время матча кубка 1-3 против «Вердера Бремен» в прошлый понедельник, после чего был дисквалифицирован дисциплинарным комитетом Немецкого футбольного союза за грубую игру. Игрок и клуб приняли решение.

Хайрулла получил красную карточку на 78-й минуте после подката ногой в голкипера «Вердера Бремен», Михаэля Цеттера. В результате, он пропустит второй раунд матча кубка штата «Энергии». Команда встретится с клубом региональной лиги «Бабельсберг 03» в выходные 7/8 сентября. Это переигровка финального матча кубка прошлого сезона, который «Котбус» выиграл со счетом 3-1 дома.

К сожалению, «Энергия Котбус» не сможет рассчитывать на Ромарджо Хайруллу в предстоящем матче кубка штата против «Бабельсберг 03», так как он отбывает дисквалификацию за удаление в предыдущем матче кубка против «Вердера Бремен». Несмотря на отсутствие главного бомбардира, болельщики ждут захватывающей игры, так как это переигровка финального матча кубка прошлого сезона, в котором «Котбус» победил со счетом 3-1.

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