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ЭкономикаНовостиЯ не собираюсь.

Хабек выступает за то, чтобы правительство финансировало расширение сети заранее.

 and  Max Becker
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Будущие инвестиции в электроинфраструктуру планируются для следующих поколений, согласно Хайкебу.
Будущие инвестиции в электроинфраструктуру планируются для следующих поколений, согласно Хайкебу.

Хабек выступает за то, чтобы правительство финансировало расширение сети заранее.

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступает за то, чтобы правительство взяло на себя первоначальные затраты на расширение электросетей в Германии. Это не краткосрочные расходы, а долгосрочные инвестиции для будущих поколений, как заявил Хабек во время визита на электрометаллургический завод в Георгсмариенхютте. Он считает, что эти затраты должны быть распределены во времени с помощью государственных фондов для их предфинансирования, тем самым снижая плату за сети в настоящее время. "Я поддерживаю эту идею", - сказал он, добавив, что этот план уже был в разработке до решения Конституционного суда о федеральном бюджете. Однако механизм финансирования теперь нуждается в пересмотре.

Электросети нуждаются в расширении в основном с севера на юг, чтобы передавать энергию ветра в промышленные районы на западе и юге. Эти затраты затем перекладываются на счета за электроэнергию. В результате, этот блок резко возрос в последнее время и, как ожидается, будет продолжать расти. Для домашних потребителей это составляет примерно четверть цены на электроэнергию. В промышленности это обычно превышает 50%, достигая более 50% на данный момент в Георгсмариенхютте.

"Это подрывает нашу базу", - прокомментировал Александр Беккер, генеральный директор компании. Из-за этого мы не можем реализовать значительную часть запланированных инвестиций. "Этот тренд сохранится", - предупредил он. "Нам нужна помощь с платой за сети". В противном случае, мы продолжим страдать в плане конкурентоспособности.

Электрометаллургический завод в Георгсмариенхютте заменил коксовые печи на электродуговую печь еще в 1994 году, финансируя это за счет собственных средств. Завод потребляет столько же электроэнергии, сколько весь город Оснабрюк рядом. Он производит сталь из лома и дальнейшую ее обработку. Для этой "обработки" в начале года заработал новый завод, который теперь работает на возобновляемой электроэнергии вместо природного газа. Еще один завод, финансируемый министерством экономики, должен начать работу к концу 2026 года на Георгсмариенхютте. Компания генерирует около 2 миллиардов евро выручки с рабочей силой в 6000 человек в 50 странах.

"Я понимаю ваши опасения, но я не собираюсь полностью брать на себя увеличение платы за сети. Мы нуждаемся в поддержке правительства, как предлагает Хабек".

"В свете нашего текущего финансового положения и растущих платежей за сети, я не буду предлагать какие-либо значительные планы инвестиций, пока мы не получим облегчение от этих платежей".

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