Хабек выступает за то, чтобы правительство финансировало расширение сети заранее.

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступает за то, чтобы правительство взяло на себя первоначальные затраты на расширение электросетей в Германии. Это не краткосрочные расходы, а долгосрочные инвестиции для будущих поколений, как заявил Хабек во время визита на электрометаллургический завод в Георгсмариенхютте. Он считает, что эти затраты должны быть распределены во времени с помощью государственных фондов для их предфинансирования, тем самым снижая плату за сети в настоящее время. "Я поддерживаю эту идею", - сказал он, добавив, что этот план уже был в разработке до решения Конституционного суда о федеральном бюджете. Однако механизм финансирования теперь нуждается в пересмотре.

Электросети нуждаются в расширении в основном с севера на юг, чтобы передавать энергию ветра в промышленные районы на западе и юге. Эти затраты затем перекладываются на счета за электроэнергию. В результате, этот блок резко возрос в последнее время и, как ожидается, будет продолжать расти. Для домашних потребителей это составляет примерно четверть цены на электроэнергию. В промышленности это обычно превышает 50%, достигая более 50% на данный момент в Георгсмариенхютте.

"Это подрывает нашу базу", - прокомментировал Александр Беккер, генеральный директор компании. Из-за этого мы не можем реализовать значительную часть запланированных инвестиций. "Этот тренд сохранится", - предупредил он. "Нам нужна помощь с платой за сети". В противном случае, мы продолжим страдать в плане конкурентоспособности.

Электрометаллургический завод в Георгсмариенхютте заменил коксовые печи на электродуговую печь еще в 1994 году, финансируя это за счет собственных средств. Завод потребляет столько же электроэнергии, сколько весь город Оснабрюк рядом. Он производит сталь из лома и дальнейшую ее обработку. Для этой "обработки" в начале года заработал новый завод, который теперь работает на возобновляемой электроэнергии вместо природного газа. Еще один завод, финансируемый министерством экономики, должен начать работу к концу 2026 года на Георгсмариенхютте. Компания генерирует около 2 миллиардов евро выручки с рабочей силой в 6000 человек в 50 странах.

"Я понимаю ваши опасения, но я не собираюсь полностью брать на себя увеличение платы за сети. Мы нуждаемся в поддержке правительства, как предлагает Хабек".

"В свете нашего текущего финансового положения и растущих платежей за сети, я не буду предлагать какие-либо значительные планы инвестиций, пока мы не получим облегчение от этих платежей".

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