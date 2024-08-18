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Федеральные земли ГерманииНовостиНиже приведен список веществ:

Хабек выступает за изменение стимулов для использования биомассы

Нестабильность будущей генерации электроэнергии может быть потенциально смягчена за счет энергии, полученной из рапса или древесины, считает министр Хабек. Он выступает за пересмотр системы поддержки биомассы.

 and  John Stellmacher
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- Хабек выступает за изменение стимулов для использования биомассы

Министр экономики Германии Роберт Габек представил план "широкого спектра биомассы". "Биогаз имеет потенциал сохранить значимость в будущей структуре энергетики", - сказал политик "Зеленых" агентству ДПА в Берлине. "С одной стороны, установки служат частью отопления или инфраструктуры зданий. С другой стороны, биогаз можно использовать гибко - в основном в периоды минимальной ветровой и солнечной энергии". Реформа направлена на снижение расходов на субсидии.

Энергетика, полученная из биомассы, производится из растений, в том числе культур, таких как кукуруза или рапс, и сельскохозяйственных и лесных отходов. Из этого органического материала можно производить биогаз и растительное масло. Примерно 9% общего потребления электроэнергии в Германии в первой половине этого года было получено из биомассы. В целом, биомасса составляла примерно 58% зависимости страны от возобновляемых источников энергии.

Между 2004 и 2011 годами наблюдался значительный рост использования биомассы в производстве электроэнергии, как отметил представитель Министерства экономики. "Многие с тех пор внедрили инновационные местные решения, например, превращая вредные для окружающей среды отходы в электроэнергию или создавая сети отопления", - добавил он. Однако субсидии для многих истекут через 20 лет, и спрос на последующие предложения субсидий значительно превышает предложение. "Многие операторы установок и их потребители тепла обеспокоены будущим. Мы признаем их озабоченность".

Компенсация за переменную энергию

Однако биомасса считается "ограниченным и ценным ресурсом, который следует использовать разумно", - подтвердил представитель. Биомасса может способствовать сбалансированию интермиттируемой генерации энергии ветровых турбин и солнечных панелей, например.

В будущем субсидии будут направлены на установки, подключенные к системе отопления или зданий. Установки, способные производить электроэнергию по требованию, получат более высокие субсидии. Финансирование будет предоставляться только во время пиков потребления электроэнергии. Те, кто переходит с существующей системы субсидий на новую, также смогут сделать это в течение текущего периода субсидирования. Предложения должны стать частью предлагаемой реформы "Закона об энергетике".

Ранее министр энергетики Тюрингии Бернхард Штенгеле (Зеленые) призвал Габека ужесточить критерии субсирования. Без долгосрочного планирования биогазовые установки рискуют стать устаревшими. Он поддержал объявление Габека. Для восточной Германии и Тюрингии важно, чтобы правительство федеральной земли поддерживало операторов установок. "Улучшенные условия субсидирования, более высокие цены на тендеры и отмена квоты на юг являются обязательными условиями для того, чтобы они получили больше ясности и планирования безопасности", - сказал Штенгеле. "Нам нужна энергия из биомассы для стабильного перехода к энергетике".

Следующий список веществ, из которых получают биогаз: растения, культуры, такие как кукуруза или рапс, и сельскохозяйственные и лесные отходы. Субсидии для многих операторов биомассовых установок истекут через 20 лет.

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