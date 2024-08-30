- Хабек рассматривает Альтернативную для Германии (AfD) как "альтернативную индустриализации".

Перед предстоящими выборами в ландтаг федеральный министр экономики Роберт Габек (Зеленые) выразил обеспокоенность тем, какой ущерб может нанести Германии экономический ландшафт ультраправой партии AfD. На мероприятии Зеленых в Дрездене Габек назвал AfD "альтернативой деиндустриализации".

Несколько компаний и экономических ассоциаций предупредили о рисках голосования за AfD. Габек подчеркнул: "Если экономика сейчас стоит на ногах, все должны это осознать".

Лидеры экономики в последние дни выразили опасения по поводу роли AfD в правительствах Тюрингии и Саксонии. Как заявил, например, президент Федеральной ассоциации немецкой промышленности Сигизмунд Руссверм, это могло бы серьезно повредить экономике и процветанию Восточной Германии.

Между тем, супермаркет Эдека запустил кампанию с слоганом "Синий - не вариант в Эдеке", намекая на цвет партии AfD.

По словам Габека, ни один президент немецкой промышленности никогда не делал столь прямой рекомендации по голосованию. Габек также заявил, что AfD разрушит экономический фундамент Германии. "Германии нужны люди, а не только те, кто называется Франц или Роберт", - добавил он, подчеркнув растущую потребность в иностранных квалифицированных рабочих из-за существующего дефицита рабочей силы.

По данным опросов, AfD находится примерно на 30% в Саксонии. Однако все другие значительные партии в Саксонии отказались от сотрудничества с этой спорной группой.

Министр экономики Зеленых Роберт Габек открыто заявил о угрозе AfD для экономики Германии, назвав их "альтернативой деиндустриализации". Многие лидеры экономики, в том числе президент Федеральной ассоциации немецкой промышленности, выразили обеспокоенность тем, что участие AfD в региональных правительствах могло бы серьезно повредить экономике Восточной Германии.

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