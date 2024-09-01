Хабек предупреждает ЕС о дебатах по вопросу о убежище: будьте осторожны в данный момент

Следуя вызову лидера ХСС Сёдера Existing asylum legislation в интервью, министр экономики и вице-канцлер Габек вновь подчеркнул основной принцип закона. Кажется, союз все больше колеблется по этому вопросу.

В ответ на давление союза на ужесточение политики в отношении беженцев Габек защищал право на убежище как фундаментальное право. Политик от "Зеленых" риторически спросил: "По веским причинам право на убежище глубоко укоренено в этой республике." Одновременно он предупредил ХДС и ХСС: "Союз должен быть осторожен."

Габек подчеркнул, что создатели закона об убежище прекрасно знали, что делают. Однако он отметил, что союз, в отличие от этого, "все меньше и меньше", также упомянув предстоящие переговоры между канцлером Шольцем и союзом во вторник. Шольц планирует проконсультироваться с союзом, крупнейшей оппозиционной силой, и представителями земель о дальнейших шагах в политике в отношении беженцев и миграции.

Мотивы исходят от якобы исламистского ножевого нападения в Солingen, в результате которого сирийский мужчина убил троих человек и тяжело ранил нескольких других. В ответ на нападение федеральное правительство объявило о ужесточении политики в отношении беженцев и миграции на этой неделе, но этого было недостаточно для союза. Лидер ХДС Фердинанд Мерц призвал объявить "национальную чрезвычайную ситуацию", которая позволила бы отказать в приеме беженцев на границе Германии.

Спорные замечания Сёдера

Ответ Габека в основном направлен против лидера ХСС Маркуса Сёдера, который ранее сомневался в действующем законодательстве об убежище. "Нам нужно пересмотреть закон об убежище; он устарел. Мы должны иметь право отказать во въезде тем, у кого нет законных оснований для защиты", - заявил Сёдер "Вельту ам Зонтаг".

Замечания также подверглись критике со стороны Ассоциации городов и общин. Глава Андре Бергхеллер сказал газетам Funke Media Group: "Не может быть и речи об отмене фундаментального права на убежище". В то же время, однако, Бергхеллер выступал за существенное сокращение числа заявок на убежище. Он назвал пакет мер "трафика" "хорошей отправной точкой".

Габек в ответ на призыв Сёдера пересмотреть закон об убежище твердо заявил: "Я не собираюсь отказываться от принципа права на убежище как от фундаментального права". Признавая сложность ситуации, он добавил: "Союз должен тщательно взвесить последствия своих предложений, чтобы гарантировать соблюдение верховенства закона".

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