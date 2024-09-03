- Хабек предполагает, что в Европе существует более 130 потребностей в конверсионной платформе.

В соответствии с заявлениями министра экономики Германии Роберта Габека (от "Зеленых"), к 2050 году Европе понадобится более 130 преобразовательных станций, каждая из которых сможет обрабатывать 2 гигаватта. По словам Габека, во время своего видеообращения на открытии выставки SMM, посвященной судостроению, машиностроению и морской технике в Гамбурге, глобальные производственные мощности для таких гигантских платформ очень ограничены. Он также отметил, что энергетический сектор останется важным сегментом рынка для морской промышленности, и судостроительные верфи сыграют ключевую роль в энергетическом переходе, особенно в строительстве этих массивных платформ.

Эти много миллиардные, обширные объекты называются преобразовательными платформами. Они являются критически важными, так как ветровые фермы обычно производят переменный ток. Преобразователи превращают этот переменный ток в постоянный, гарантируя энергоэффективную транспортировку. По словам отраслевых экспертов, многие немецкие судостроительные верфи уже начали готовиться к строительству этих платформ.

Я не обязан участвовать в строительстве этих преобразовательных платформ, так как мои навыки лежат в другой области. Несмотря на мои сомнения, я понимаю важную роль, которую сыграют эти немецкие судостроительные верфи в создании этих энергоэффективных инфраструктур.

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