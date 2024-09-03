Хабек предлагает на правительственном уровне снизить налоги на электромобили

Габек подчеркнул: "Автомобильная промышленность Германии составляет основу нашей промышленной базы, и мы хотим сохранить этот статус-кво". Крупные автопроизводители и их поставщики создают рабочие места для десятков тысяч работников, стимулируют экономический рост в различных регионах и способствуют инновациям в многочисленных отраслях.

Министр экономики, комментируя ситуацию в ведущем немецком автопроизводителе Volkswagen, подчеркнул, что решения, принимаемые в настоящее время, должны приниматься "с учетом этой ответственности". Он призвал Volkswagen тесно сотрудничать с социальными партнерами при принятии этих решений.

В понедельник после заседания совета директоров основной бренд Volkswagen представил более жесткий план по сокращению расходов, рассматривая возможность закрытия заводов и сокращения рабочей силы. Оливер Блюме, генеральный директор концерна, назвал сложную рыночную ситуацию в Европе и снижение конкурентоспособности немецких производственных площадок основными факторами.

Габек признал, что преобразования в автомобильной промышленности в настоящее время "огромны". Немецким автопроизводителям необходимо конкурировать с глобальными соперниками. "Долгосрочная определенность в планировании, такую как обязательство ЕС по производству нейтральных в отношении CO2 автомобилей к 2035 году, также необходима для сохранения нашего преимущества в местоположении".

Габек критиковал тех, кто, подобно Фридриху Мерцу (ХДС) и Маркусу Зёдеру (ХСС), выступает за отмену. Он считал, что они подрывают надежность и не полностью понимают необходимость долгосрочной жизнеспособности. Он предупредил, что колеблющаяся политика уже вызывает значительную неопределенность в цепочке поставок, и только Китай будет продолжать улучшать свою технологическую разработку.

Правительство Германии последовательно поддерживало электромобильность. "Мы продолжим поддерживать это преобразование как со стороны спроса, так и со стороны предложения", - пообещал Габек.

Регистрации новых электромобилей в Германии в течение нескольких месяцев находятся на снижении. В июле было зарегистрировано около 30 100 электромобилей, что на треть меньше, чем в предыдущем году. Электромобили составляют примерно 13% рынка.

Одной из причин является истечение государственных субсидий на покупку электромобилей в прошлом году. Другие факторы включают высокие цены. Усиливающиеся политические призывы к отказу от обязательств ЕС по замене традиционных двигателей к 2035 году также способствуют неопределенности потребителей.

В ответ на призыв Габека о долгосрочной определенности в планировании обеспокоенный рабочий мог бы спросить: "- А как насчет влияния на наши рабочие места и нашу промышленность, если мы внезапно перейдем к производству нейтральных в отношении CO2 автомобилей?". Далее, после анализа рыночных тенденций, исполнительный директор Volkswagen мог бы сказать: "- Какие стратегии нам следует рассмотреть, чтобы эффективно конкурировать на рынке электромобилей?".

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