Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовости- Что? - Что?

Хабек предлагает на правительственном уровне снизить налоги на электромобили

Замедление продаж немецких автомобилей с Benchmark propose стимулирующие налоговые ставки для электромобилей.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

Хабек предлагает на правительственном уровне снизить налоги на электромобили

Габек подчеркнул: "Автомобильная промышленность Германии составляет основу нашей промышленной базы, и мы хотим сохранить этот статус-кво". Крупные автопроизводители и их поставщики создают рабочие места для десятков тысяч работников, стимулируют экономический рост в различных регионах и способствуют инновациям в многочисленных отраслях.

Министр экономики, комментируя ситуацию в ведущем немецком автопроизводителе Volkswagen, подчеркнул, что решения, принимаемые в настоящее время, должны приниматься "с учетом этой ответственности". Он призвал Volkswagen тесно сотрудничать с социальными партнерами при принятии этих решений.

В понедельник после заседания совета директоров основной бренд Volkswagen представил более жесткий план по сокращению расходов, рассматривая возможность закрытия заводов и сокращения рабочей силы. Оливер Блюме, генеральный директор концерна, назвал сложную рыночную ситуацию в Европе и снижение конкурентоспособности немецких производственных площадок основными факторами.

Габек признал, что преобразования в автомобильной промышленности в настоящее время "огромны". Немецким автопроизводителям необходимо конкурировать с глобальными соперниками. "Долгосрочная определенность в планировании, такую как обязательство ЕС по производству нейтральных в отношении CO2 автомобилей к 2035 году, также необходима для сохранения нашего преимущества в местоположении".

Габек критиковал тех, кто, подобно Фридриху Мерцу (ХДС) и Маркусу Зёдеру (ХСС), выступает за отмену. Он считал, что они подрывают надежность и не полностью понимают необходимость долгосрочной жизнеспособности. Он предупредил, что колеблющаяся политика уже вызывает значительную неопределенность в цепочке поставок, и только Китай будет продолжать улучшать свою технологическую разработку.

Правительство Германии последовательно поддерживало электромобильность. "Мы продолжим поддерживать это преобразование как со стороны спроса, так и со стороны предложения", - пообещал Габек.

Регистрации новых электромобилей в Германии в течение нескольких месяцев находятся на снижении. В июле было зарегистрировано около 30 100 электромобилей, что на треть меньше, чем в предыдущем году. Электромобили составляют примерно 13% рынка.

Одной из причин является истечение государственных субсидий на покупку электромобилей в прошлом году. Другие факторы включают высокие цены. Усиливающиеся политические призывы к отказу от обязательств ЕС по замене традиционных двигателей к 2035 году также способствуют неопределенности потребителей.

В ответ на призыв Габека о долгосрочной определенности в планировании обеспокоенный рабочий мог бы спросить: "- А как насчет влияния на наши рабочие места и нашу промышленность, если мы внезапно перейдем к производству нейтральных в отношении CO2 автомобилей?". Далее, после анализа рыночных тенденций, исполнительный директор Volkswagen мог бы сказать: "- Какие стратегии нам следует рассмотреть, чтобы эффективно конкурировать на рынке электромобилей?".

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Компенсация за предполагаемую боль, связанную с вредом вакцины: другой истца испытывает неудачу в суде
Главные темы

Компенсация за предполагаемую боль, связанную с вредом вакцины: другой истца испытывает неудачу в суде

Управления судами города Оффенбург в Верхнем швабском крае иск 35-летнего о значительной компенсации за якобы ухудшение здоровья после вакцинации от COVID-19 был отклонен. Суд в Баден-Вюртемберге не поддержал это требование из-за невыполнения определенных условий. Суд заявил, что для того,...

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Специалисты по оказанию неотложной помощи и сотрудники правоохранительных органов, после извлечения...
Главные темы

Более десятка мигрантов погибают во время попытки пересечь Ла-Манш, и, как сообщается, еще одна пара пропала без вести.

Во вторник, по меньшей мере, 12 человек погибли, пытаясь пересечь Ла-Манш в поисках миграции. Кроме того, двое считаются пропавшими без вести, и многие получили ранения. Согласно твиту внутреннего министра Жерара Дарманина, катер, на котором находилось, по меньшей мере, 65 человек, потерпел...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Суд над бывшим сторонником ИГ в заключении: судья назначил условное освобождение
Главные темы

Суд над бывшим сторонником ИГ в заключении: судья назначил условное освобождение

Суд высшей инстанции, базирующийся в Целле, в Нижней Саксонии, приговорил предполагаемого симпатизанта ИГ, 32 лет, к условному сроку заключения в 1 год и 3 месяца. Как было объявлено судом во вторник, человек покинул Ганновер, направляясь в Сирию, страну, охваченную конфликтом, в 2014 году, с...

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Были выявлены аномалии в бюллетенях по почте в Дрездене, что вызвало расследование предполагаемой...
Политика

Исследование предполагаемого избирательного мошенничества в Саксонии: какое значение имеет этот вопрос?

Анонимные группы вмешивались в избирательные документы во время голосования в Saxony. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют потенциальные случаи манипулирования выборами. Подробнее об отдельных событиях и их частоте.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.
Экономика

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей Неожиданное прекращение экологических стимулов привело к снижению продаж электромобилей в Германии. Федеральное правительство, похоже, стремится обратить эту тенденцию вспять и стимулировать продажи. Проблемы у Volkswagen, возможно, также способствовали этому решению. Министр экономики Роберт Хабек объявил о новых налоговых льготах для электромобилей. "Мы

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно