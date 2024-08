Хабек ожидает соглашения о бюджете на этой неделе

В среду в споре о бюджете не было видно согласия. "Есть еще хорошие и доверительные дискуссии", - сказал заместитель правительственного спикера Вольфганг Бюхнер в Берлине. "Все заинтересованные стороны оптимистично настроены на то, чтобы представить хорошее решение вовремя", - добавил он.

Хабек резко раскритиковал федерального министра финансов Кристиана Линднера (ФDP) в "Политико" за отзыв базового соглашения лидеров коалиции о бюджете на 2025 год из-за юридических опасений.

"Ничего бы не просочилось, если бы это не было сделано публично, и сделка могла бы тихо завершиться", - сказал Хабек, имея в виду опасения Линднера. Однако если те, кто несет ответственность, публично заявляют, что что-то невозможно или необязательно, "часто сгорает гибкость в переговорах". Инцидент стоил доверия.

Лидеры СДПГ, "Зеленых" и FDP уже несколько дней ведут конфиденциальные переговоры, чтобы закрыть существующий финансовый разрыв в пять миллиардов евро, согласно данным министерства финансов. В соответствии с текущим графиком пересмотренный проект бюджета должен быть направлен в Бундестаг и Бундесрат к концу недели.

Первая сессия Бундестага после летних каникул начнется 9 сентября. THEN the budget plan will be debated in parliament. Заместитель правительственного спикера Вольфганг Бюхнер не сказал, когда истекает срок подачи проекта бюджета, но он считает, что он будет завершен вовремя.

Министр финансов Линднер не комментировал бюджет на утреннем дискуссионном мероприятии на озере Констанц.

Было предложено от фракции FDP сделать единовременный скидку во всех ведомствах. "Единовременная скидка в 1,5% во всех ведомствах - это возможное решение, которое можно обсудить", - сказал заместитель руководителя фракции Христиан Меер "Бильду" в среду.

FDP по-прежнему видит потенциал для экономии в социальной сфере. Несмотря на massive criticism, liberals insist on their demand for cuts to the citizen's income. Социальный эксперт FDP Паскаль Кобер отверг возражения из Федерального министерства труда, заявив, что закон придется изменить, если это будет необходимо.

Недавно лидер фракции FDP Кристиан Дюрр призвал к снижению размера выплат по гражданскому доходу на 14-20 евро в месяц. Текущие ставки слишком высоки, сказал он, и при расчете предполагалась более высокая инфляция, чем та, которая фактически имела место.

Министр финансов Линднер согласился со своим руководителем фракции. Он хочет дать получателям гражданского дохода все, "но гражданский доход финансируется налогоплательщиком", - сказал Линднер. Социальная помощь государства должна отражать социально-экономический прожиточный минимум, чтобы гарантировать, что никто в Германии не живет в существ. Однако принцип заключается в том, что люди работают на свое существование. Это вопрос ответственности перед налогоплательщиками.

FDP уже неоднократно призывал к сокращению гражданского дохода. СДПГ и "Зеленые", а также социальные ассоциации и профсоюзы выступают против этого.

Хабек выразил разочарование решением федерального министра финансов Линднера отозвать соглашение коалиции о бюджете на 2025 год, назвав это инцидентом, подрывающим доверие в переговорах о бюджете.

Несмотря на критику со стороны Хабека и других, Кристиан Линднер вновь подтвердил позицию FDP по потенциальным сокращениям гражданского дохода, заявив, что он должен отражать социально-экономический прожиточный минимум и что люди должны работать на свое существование.

Читайте также: