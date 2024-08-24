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Хабек осуждает насилие в отношении участников мероприятия.

Во время пика городского праздника неизвестный нападает на прохожих. Политики выражают шок.

 and  James Williams
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Заместитель председателя и министр экономики ПартииомандованRobert Habeckвыразил обеспокоенность по...
Заместитель председателя и министр экономики ПартииомандованRobert Habeckвыразил обеспокоенность по поводу летального ножевого инцидента в Солингене и осудил насилие в отношении посетителей фестиваля.

- Хабек осуждает насилие в отношении участников мероприятия.

Министр правительства Роберт Габек (Зеленые) и другие политики резко осудили кровавый инцидент на городском празднике в Солінгене. "Атака на людей, которые просто пришли повеселиться, отвратительна", - заявил вице-премьер в Берлине. Он выразил слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. "Утешающим является тот факт, что правоохранительные органы сейчас прилагают максимум усилий для поимки преступника", - добавил он.

Министр иностранных дел Зеленой партии Аннелена Баerbock также выразила шок. Ее мысли были с семьями и друзьями жертв, как она написала в Твиттере. "Я благодарна правоохранительным органам за активное расследование, направленное на поимку преступника", - заявила она. Лидер фракции ХСС в парламенте Александр Добрindt описал инцидент в Солінгене как ужасающий и шокирующий. "После этого подлого нападения мои мысли с семьями жертв. Я надеюсь на скорейшее выздоровление тех, кто все еще борется за жизнь", - сказал он в Берлине.

Во время городского праздника в пятницу вечером трое человек погибли. Восьмерым было нанесено ранение, пятерым из них - тяжелое. Власти в Северном Рейне-Вестфалии квалифицировали это как нападение из-за целенаправленного выбора жертв преступником.

Международное сообщество, в том числе союзники Германии, выразили солидарность в осуждении нападения в Солінгене. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас решительно осудил инцидент, подчеркнув важность единства и мира во время празднований.

В ответ на нападение правительство Германии усилило меры безопасности на подобных мероприятиях по всей стране, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

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