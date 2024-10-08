Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБезработица

Хабек оправдывает поощрение в 1000 евро

 and  James Williams
Время чтения 2 минут
Хабек выступает за финансовую поддержку, чтобы стимулировать трудоустройство для хронически...
Хабек выступает за финансовую поддержку, чтобы стимулировать трудоустройство для хронически безработных.

Хабек оправдывает поощрение в 1000 евро

Чтобы стимулировать долгосрочно безработных, правительство предложило выплачивать премию в размере 1000 евро после года работы. Однако этот план вызвал значительную критику, с Economy Minister Habeck решительно защищающим свою позицию.

Habeck выступает за программу "усиливающего финансирования", предназначенную для поддержки долгосрочно безработных, которые находят работу, несмотря на сопротивление внутри коалиции. Он считает это практической и разумной инициативой, полезной tanto для отдельных лиц, как и для структур общества, а также стимулирующей национальную экономику.

Habeck отмечает, что идея основана на исследованиях в области труда и получила коллективное одобрение от партнеров по коалиции и кабинета. Он задается вопросом, почему члены коалиции отказываются от совместных соглашений в ответ на критику.

Недавно правительство ужесточило правила получения пособий по безработице. Отказ от работы в будущем будет наказываться более строго. Инициатива "усиливающего финансирования" также включена в эти реформы. Долгосрочно безработные, которые найдут полную занятость в социально застрахованной должности в течение 12 месяцев, могут иметь право на однократную выплату в размере 1000 евро, политика вступит в силу 1 января 2025 года.

Внутри самой коалиции критика не утихает

Представитель SPD по социальным вопросам Martin Rosemann выступает за приостановку "усиливающего финансирования". После критики со стороны всех фракций коалиции Rosemann сказал "Bild": "Усиливающее финансирование было конкретным требованием Роберта Хабека. Как эксперт по трудовой политике SPD, мы разделяем озабоченность Министерства труда по поводу постоянных опасений".

Генеральный секретарь CSU Martin Huber называет премию в размере 1000 евро "насмешкой над теми, кто работает годами". Коалиция рискует вызвать социальную нестабильность и усилить существующие tensions, отметил Huber в интервью "Bild". Аналогично, трудовая ветвь CDU критиковала инициативу: "Это, несомненно, разочаровывает тех, кто работает пять или шесть дней в неделю и все еще испытывает трудности с выполнением своих финансовых обязательств со своей зарплатой", сказал председатель CDA Dennis Radtke в интервью газетам Funke media group.

Еще один скептический голос прозвучал от FDP. Представитель по бюджетной политике Frank Schäffler прокомментировал: "Этот проект абсурден. Расходы уже растут. Премия должна быть отменена в Бундестаге". Даже внутри своей собственной партии Habeck встречает сопротивление: эксперт по трудовой политике Зеленых Frank Bsirske не считает премию необходимой. Он также сказал "Bild": "Большинство получателей пособий по безработице примут работу, если им представится такая возможность".

Критика внутри коалиции привела к значительной критике, с представителем SPD по социальным вопросам Martin Rosemann выступающим за приостановку инициативы "усиливающего финансирования". Критики, в том числе генеральный секретарь CSU Martin Huber, считают премию в размере 1000 евро "насмешкой над теми, кто работает годами", что может привести к социальной нестабильности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Вице-президент США и демократическая претендентка на пост президента Камала Харрис выступает с...
Политика

Недавно запущенная реклама кампании Харриса критикует управление Трампом в оказании помощи в случае стихийных бедствий.

Команда Камаллы Харрис запускает новую цифровую стратегию продвижения, на которой бывшие члены администрации Дональда Трампа критикуют предыдущего президента за управление стихийными бедствиями во время его пребывания на посту.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивиды бегут в безопасности после израильской атаки на район Мреиех, расположенный на южном краю...
Политика

Соединенные Штаты в настоящее время не пытаются оживить соглашение о перемирии между Израилем и Хезболлой, по словам сидящих властей.

После двухнедельного периода, когда Израиль сорвал соглашение о перемирии, предложенное США с Хезболлой, americanские власти отказались от активных усилий по возобновлению соглашения и вместо этого сосредоточились на влиянии и ограничении действий Израиля в Ливане и против Ирана, согласно...

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Житель Ларри Пайерсон, из Острова Паласс, Южная Каролина, покупает бутилированную воду в местном...
Политика

Подготовка к бедствиям, управление беспорядками в социальных сетях, противодействие скудным ценовым тенденциям: следите за заголовками новостей.

Ежедневный обзор: пять моментов CNN — новости, которые мог бы пропустить, спеша по своим делам.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно