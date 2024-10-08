Хабек оправдывает поощрение в 1000 евро

Чтобы стимулировать долгосрочно безработных, правительство предложило выплачивать премию в размере 1000 евро после года работы. Однако этот план вызвал значительную критику, с Economy Minister Habeck решительно защищающим свою позицию.

Habeck выступает за программу "усиливающего финансирования", предназначенную для поддержки долгосрочно безработных, которые находят работу, несмотря на сопротивление внутри коалиции. Он считает это практической и разумной инициативой, полезной tanto для отдельных лиц, как и для структур общества, а также стимулирующей национальную экономику.

Habeck отмечает, что идея основана на исследованиях в области труда и получила коллективное одобрение от партнеров по коалиции и кабинета. Он задается вопросом, почему члены коалиции отказываются от совместных соглашений в ответ на критику.

Недавно правительство ужесточило правила получения пособий по безработице. Отказ от работы в будущем будет наказываться более строго. Инициатива "усиливающего финансирования" также включена в эти реформы. Долгосрочно безработные, которые найдут полную занятость в социально застрахованной должности в течение 12 месяцев, могут иметь право на однократную выплату в размере 1000 евро, политика вступит в силу 1 января 2025 года.

Внутри самой коалиции критика не утихает

Представитель SPD по социальным вопросам Martin Rosemann выступает за приостановку "усиливающего финансирования". После критики со стороны всех фракций коалиции Rosemann сказал "Bild": "Усиливающее финансирование было конкретным требованием Роберта Хабека. Как эксперт по трудовой политике SPD, мы разделяем озабоченность Министерства труда по поводу постоянных опасений".

Генеральный секретарь CSU Martin Huber называет премию в размере 1000 евро "насмешкой над теми, кто работает годами". Коалиция рискует вызвать социальную нестабильность и усилить существующие tensions, отметил Huber в интервью "Bild". Аналогично, трудовая ветвь CDU критиковала инициативу: "Это, несомненно, разочаровывает тех, кто работает пять или шесть дней в неделю и все еще испытывает трудности с выполнением своих финансовых обязательств со своей зарплатой", сказал председатель CDA Dennis Radtke в интервью газетам Funke media group.

Еще один скептический голос прозвучал от FDP. Представитель по бюджетной политике Frank Schäffler прокомментировал: "Этот проект абсурден. Расходы уже растут. Премия должна быть отменена в Бундестаге". Даже внутри своей собственной партии Habeck встречает сопротивление: эксперт по трудовой политике Зеленых Frank Bsirske не считает премию необходимой. Он также сказал "Bild": "Большинство получателей пособий по безработице примут работу, если им представится такая возможность".

Критика внутри коалиции привела к значительной критике, с представителем SPD по социальным вопросам Martin Rosemann выступающим за приостановку инициативы "усиливающего финансирования". Критики, в том числе генеральный секретарь CSU Martin Huber, считают премию в размере 1000 евро "насмешкой над теми, кто работает годами", что может привести к социальной нестабильности.

Читайте также: