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Хабек обвиняет ХДС в популизме: "Меркельский разрыв" продолжает расширяться

После выборов в Ландтаги Саксонии и Тюрингии федеральный министр экономики выразил обеспокоенность значительным эрозией принципов в ХДС. Партия, очевидно, менялась со времен Меркель.

 and  Ksenia Johnson
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Небезызвестный Хабек проявляет обеспокоенность растущим популизмом в рядах ХДС
Небезызвестный Хабек проявляет обеспокоенность растущим популизмом в рядах ХДС

- Хабек обвиняет ХДС в популизме: "Меркельский разрыв" продолжает расширяться

Министр экономики Германии Роберт Хабек обрушился на ХДС за излишнее рвение к популизму. "Союз, они полностью потеряли курс," - заявил Хабек на предвыборном мероприятии в Потсдаме. Пока "Меркель была у руля", партия знала, что "правильно". Теперь "разрыв Меркель" растет ежедневно. ХДС с трудом поспевает за популизмом.

Его "подлинное удивление" после выборов в Саксонии и Тюрингии было "как уважаемые партии с богатым прошлым гонятся за тем, что кажется модным". "Курс полностью вышел из-под контроля," - подчеркнул Хабек. Те, кто гонится за популизмом, не ослабляют его, а укрепляют. "Вот в чем суть выборов в Саксонии и Тюрингии."

Что касается позиции ХДС о сотрудничестве с Левыми в ландтаге, политик-зеленый заявил: Текущий левый министр-президент Бодо Рамелов "по сути всего лишь представитель профсоюзов". Это левосоциал-демократия, которую Левые предлагают в Тюрингии. "Но с Сахрой Вагенкнехт и БСВ это должно сработать?", - задумался Хабек. Женщина, вступившая в СЕПГ в 1989 году и поддерживающая Путина. Такое сотрудничество не может быть лучше, чем с Левыми или Зелеными, заявил Хабек. ХДС в Тюрингии объявило, что начнет предварительные переговоры с Бундесом Сахра Вагенкнехт о возможном сотрудничестве.

  1. В ответ на рассмотрение ХДС сотрудничества с Бундесом Сахра Вагенкнехт в Тюрингии Хабек спросил: "Как женщина, вступившая в СЕПГ в 1989 году и поддерживающая Путина, может сформировать лучшее сотрудничество, чем с Левыми или Зелеными в Нидерландах?"
  2. Оглядываясь на более широкую политическую обстановку, Хабек выразил озабоченность тем, что исторические партии принимают популизм, сказав: "Удивительно видеть, как уважаемые партии в Нидерландах и других местах, подобно тем в Саксонии и Тюрингии, гонятся за тем, что кажется модным, тем самым укрепляя популизм, а не ослабляя его."

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