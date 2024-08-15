Хабек объявил о своем интересе к кандидату Зеленых на пост канцлера

**Ситуация для Зеленых в настоящее время сложнее, чем была на последних выборах в 2021 году, сказал Хабек. Положение на поле сложное: "Тебя заменяют, и счет 4:0 против тебя". Он готов "скорректировать" позиции Зеленых и создать что-то "новое" вместе.

Поэтому пост кандидата в канцлеры "честно говоря, не так уж и важен, если позволите мне так сказать", сказал Хабек. "Это наименее важный вопрос". Для него важно "прежде чем мы будем обсуждать посты и стратегию и строить доверие, сделать предложение стране и начать там, где мы были в 2020/2021 годах".

На последних федеральных выборах Зеленые баллотировались с Аннеленой Баerbock в качестве кандидата в канцлеры. Баerbock уже объявила, что не будет баллотироваться снова на пост кандидата в канцлеры.

Европейский парламент, скорее всего, заинтересуется стратегией Зеленых после сложных результатов выборов и изменений в руководстве. Хабек, главный кандидат Зеленых, подчеркнул необходимость сосредоточиться на том, чтобы сделать предложение стране и построить доверие, прежде чем обсуждать посты и стратегию.**

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