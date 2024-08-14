Хабек: Экономический кризис не может быть закончен одним щелчком пальца

Немецкая экономика сейчас находится в рецессии на одной ноге. Ожидаемое восстановление неоднократно откладывалось. Министр экономики Хабек видит несколько причин для этого. "Китай спотыкается" и не хватает инвестиций. Однако он оптимистично настроен в отношении того, что инициатива по росту начнет действовать.

Слабость немецкой экономики более стойкая, чем ожидалось правительством "трафика света", согласно вице-канцлеру Роберту Хабеку. Восстановление неоднократно откладывалось, несмотря на неоднократные сигналы о свет в конце тоннеля, сказал министр экономики в Берлине журналистам. Это также связано со strong зависимости от торговли с Китаем.

"Китай спотыкается", - сказал политик-зеленый. Кроме того, необходимые инвестиции в инфраструктуру отсутствуют, и на дефицит квалифицированных рабочих сил отреагировали слишком поздно. "Все это сейчас сказывается и не может быть исправлено щелчком пальцев".

Немецкая экономика сейчас находится в рецессии. Валовой внутренний продукт сократился на 0,1 процента во втором квартале, после роста на 0,2 процента в первые три месяца года. Два последовательных отрицательных квартала называются технической рецессией.

Меры по укреплению местоположения

Хабек сказал, что нужны больше стимулов для инвестиций. По крайней мере, можно ожидать более низких процентных ставок во второй половине года. Кроме того, меры по укреплению местоположения - так называемая инициатива по росту - должны быть реализованы. "Теперь они также должны прийти быстро". Надеюсь, Бундесрат присоединится на этот раз.

49 отдельных мероприятий planned для того, чтобы сделать Германию более привлекательной для компаний и инвесторов, а также для иностранных квалифицированных рабочих. Коалиция "трафика света" СДПГ, Зеленых и FDP надеется, что этот пакет мер приведет к дополнительному росту около половины процента в следующем году. Это было бы 26 миллиардов евро дополнительного экономического выхода. Экономисты скептически относятся к тому, что это можно достичь.

В ежемесячном отчете Министерства экономики saying, что условия для возрождения во второй половине года все еще даны. У частных домохозяйств больше денег доступно из-за снижения темпов инфляции и одновременного роста заработной платы в коллективных договорах.

Германия как тормоз

Они также смотрели менее пессимистично в будущее. "Таким образом, импульсы для экономики могли бы прийти от частного потребления во второй половине года". Переворот в процентных ставках, инициированный Европейским центральным банком, также должен стать все более заметным. Недавние опросы ECB указывают на смену тренда в спросе на кредиты в Германии. Это сигнализирует о возрождении инвестиций. В настоящее время Германия является тормозом в еврозоне.

Валовой внутренний продукт увеличился на 0,3 процента в месяцах апреля-июня по сравнению с первым кварталом, как сообщило Европейское статистическое управление Eurostat. В начале года увеличение также составило 0,3 процента. Экономика во Франции показала лучшую производительность с увеличением на 0,3 процента. Италия имела увеличение на 0,2 процента. Валовой внутренний продукт Испании даже увеличился на 0,8 процента.

Коалиция "трафика света" признает стойкую экономическую слабость из-за нескольких факторов, в том числе strong зависимости от торговли с Китаем и дефицит квалифицированных рабочих. Задержка восстановления немецкой экономики также приписывается поздней реакции на дефицит квалифицированных рабочих.

Отсутствие инвестиций в необходимую инфраструктуру и продолжающаяся борьба с дефицитом квалифицированных рабочих способствовали текущей экономической рецессии в Германии, делая быстрое восстановление сложной.

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