Хааланд также забивает гол в годовом матче.

Манчестер Сити начинает защиту титула с победы над Челси

Подпитываемый Эрлингом Хааландом, Манчестер Сити начал свою кампанию по защите титула Премьер-Лиги с 2-0 (1-0) победы над Челси на Стэмфорд Бридж. Норвежский звездный нападающий забил рано и закончил матч поздно, забив свой 91-й гол в 100-м матче для Сити. Команда Пепа Гвардиолы стремится к пятому подряд титулу.

Хааланд (18') забил третий подряд гол в стартовом матче, в то время как Матео Ковачич (84') закрепил победу для Челси. Энцо Мареска, новый менеджер Челси, который взял на себя команду после разочаровывающей предсезонной подготовки и шестого места в прошлом сезоне, все еще не одержал свою первую победу.

Несмотря на отсутствие европейского чемпиона Родри, Сити, свежий после победы в Суперкубке Англии над Манчестер Юнайтед, доминировал. Хааланд воспользовался первым шансом, перебросив мяч для ведения. Челси контратаковал, но возможный гол от Николаса Джексона (44') был отменен из-за офсайда. Во втором тайме Челси давил, но удар Джексона после поворота был парирован вратарем Сити Эдерсоном (61'). Чемпионы умело сохранили преимущество, с Ковачичем забившим против своей бывшей команды для окончательного счета.

Основные соперники Сити прошлого сезона также начали сезон успешно: Арсенал, с голом от немецкого международного игрока Кая Хавертца, обыграл Вулверхэмптон 2-0, а Ливерпуль победил 2-0 против только что вышедшего в премьер-лигу Айпсвича. Мо Салах из Ливерпуля побил рекорд по количеству голов в стартовых матчах Премьер-Лиги, забив свой девятый.

Победа Манчестер Сити над Челси была многообещающим стартом для их защиты титула, с Эрлингом Хааландом, забившим два решающих гола. Несмотря на позднее давление Челси, Сити удержал преимущество, с Матео Ковачичем забившим против своей бывшей команды во втором тайме.

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