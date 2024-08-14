- Кэти Перри расследуют за съемки видео на Ибице.

Гнев в Испании по поводу Кати Перри: Авторитеты расследуют команду американской поп-звезды (39, "Сладкие мечты", "Черный конь") из-за незаконной съемки музыкального видео в природном резервате на Ибице. Продюсеры видео не подали заявку на съемку, заявил министерство окружающей среды Балеарских островов в Пальме (Майорка). Перри снимала видео на свой новый сингл "Летние жизни" на Ибице и соседнем острове Форментера. Сначала певица не смогла прокомментировать ситуацию.

В связи с незаконной съемкой начаты предварительные расследования, заявило министерство в заявлении. Однако власти подчеркнули, что не подозревают "экологического правонарушения", так как фото- и видеосъемка в пострадавшем природном резерве Ses Salines разрешена при предварительном согласии.

В видео "Летние жизни" Перри можно увидеть, как она бегает и танцует по дюнам в веселом отпускном настроении, ныряет со скал в Средиземное море и весело танцует в клубах. Официальный канал YouTube певицы и автора песен был просмотрен более 2,5 миллионов раз всего за пять дней.

Министерство окружающей среды подчеркнуло, что пока ведутся предварительные расследования, не подозревается никакого экологического правонарушения в отношении Комиссии, занимающейся данным вопросом. Несмотря на отсутствие разрешения на съемку, было указано, что разрешены фото- и видеосъемки в природном резервате Ses Salines при предварительном согласии Комиссии.

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