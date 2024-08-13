Сюри Круз идет в колледж - Кэти Холмс, прежде чем уехать, гордится своей дочерью.

Она была опорой для Кэти Холмс (45) после расставания с Томом Крузом (62): Теперь их дочь готовится к взлету. Восьмилетней Сьюри Круз предстоит переезд в колледж, и её мать открыто говорит об этом в интервью журналу "Town & Country".

Холмс, обычно держащаяся в тени, дала интервью, чтобы прорекламировать свой бродвейский спектакль "Наш город", и поговорила о своих чувствах как о матери. "Я горжусь своей дочерью. Конечно, я буду скучать по близости, но я действительно горжусь ею и рада", - сказала бывшая жена Тома Круза, от которого она развелась в 2012 году.

Вспоминая первые дни Сьюри в колледже, Холмс вспомнила свои студенческие годы в Колумбийском университете. "Я помню тот возраст, тот период начала. Это волнительно открывать себя, и я любила это время", - сказала она.

Маловероятно, что Сьюри последует по стопам своей матери и поступит в Колумбийский университет. Несколько недель назад её видели в свитере Карнеги-Меллонского университета в TikTok-видео, что может означать, что она планирует поступить в этот частный исследовательский университет в Питтсбурге, Пенсильвания.

Что будет изучать Сьюри Круз?

Поговаривают, что Сьюри künstlerisch begabt, но Холмс не подтвердила, планирует ли её дочь изучать моду. Как всегда, Холмс держит свою и свою дочь личную жизнь вдали от общественного внимания.

Звезда "Миссия невыполнима" Том Круз, у которого также есть дочь Изобелла (31) и сын Коннор (29) от Николь Кидман (57), якобы играет минимальную роль в жизни Сьюри. На её выпускной церемонии в июне Сьюри использовала "Сьюри Ноэль" вместо "Сьюри Круз", согласно статье в "Лос-Анджелес Таймс". Ноэль - второе имя её матери. Круза заметили на концерте Тейлор Свифт (34), а не на выпускной церемонии.

Несмотря на минимальное участие Тома Круза в жизни Сьюри, Кэти Холмс выразила свою гордость за её колледж-путь, сказав: "Я горжусь своей дочерью, и я рада". Кроме того, Сьюри Круз, следуя по стопам материнских студенческих дней, якобы рассматривает Карнеги-Меллонский университет как своё академическое направление.

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