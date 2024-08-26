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Кэти Хаммельс отменяет сотрудничество с братом и сестрой

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
Выпуск предстоящей книги о депрессиях бесконечно отложен.
Выпуск предстоящей книги о депрессиях бесконечно отложен.

Кэти Хаммельс отменяет сотрудничество с братом и сестрой

Вокруг запланированной книги Кати Хуммельс и её брата Себастьяна Фишера о депрессии разгорелся скандал. Издатель уже представил обложку книги, но проект был приостановлен из-за проблем с академическими достижениями Фишера. "Катя Хуммельс, издатель и Себастьян Фишер решили не продолжать работу над книгой вместе", - заявил адвокат Хуммельс Стефан Вентрони. Сначала издатель хранил молчание по этому поводу, но, по данным "Бильд", они также подтвердили отмену проекта.

Хуммельс, влиятельный человек, который открыто рассказал свою историю о депрессии, планировала книгу "Выход из тени - твой путь к избавлению от депрессии" с братом, врачом. Однако на обложке ошибочно был указан его докторский титул, хотя он его не получил.

После сообщений в СМИ издатель удалил обложку, которая намекала на предстоящий выпуск книги. "До недавнего времени Südwest-Verlag не имел оснований сомневаться в том, что Фишер еще не завершил свою диссертацию", - заявил издатель в начале июля. "В результате недавних исследований и запроса издателя было подтверждено, что он на данный момент не имеет докторского титула. В результате издатель удалил предварительную обложку из системы".

Хуммельс также называла своего брата "доктором" в Instagram. В заявлении её адвоката объяснялось, что это не было преднамеренным введением в заблуждение общественности. "Я называла своего брата 'доктором' в Instagram в 2018 году, считая, что все врачи имеют этот титул", - заявила она. Она заявила, что не пыталась обмануть кого-либо, а просто использовала его профессию как титул. Она добавила, что "для многих людей, в том числе для меня, 'доктор' был просто рабочим титулом".

Адвокат Вентрони отказался раскрывать причины внезапной отмены книги, заявив: "Пожалуйста, будьте добры и не спрашивайте больше об этом".

Несмотря на скандал, Катя Хуммельс и другие члены семьи могут все еще考虑 опубликовать книгу без Себастьяна Фишера, учитывая важность её содержания. Важно, чтобы Фишер открыто признал свою академическую недобросовестность и работал над исправлением своих достижений, чтобы восстановить доверие общественности.

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