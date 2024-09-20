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Кэролайн обсуждает лидерство, распространенные фразы и спорные интервью в контексте

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

Кэролайн обсуждает лидерство, распространенные фразы и спорные интервью в контексте

Николь Ричардс управляет роскошным отелем, делая это эффективно уже в четвертом поколении. На подкасте NTV "За пределами границ" она делится своими стратегиями, акцентируя внимание на текущих сложных обстоятельствах. Она раскрывает секреты того, как вдохновляет свою команду, которую считает коллегами, на выдающуюся работу день за днем. Интересная беседа с владелицей 5-звездочного отеля "Европейский двор" в Хайдельберге - о лидерстве-слуге, разумном доверии и честной, конструктивной критике.

Николь твердо руководит командой отеля "Европейский двор" в качестве главы четвертого поколения, прививая чувство сотрудничества и мотивации среди своих коллег. В своей беседе на подкасте "За пределами границ" она подчеркивает важность лидерства-слуги для поддержания высокого уровня репутации отеля.

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