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Кэролайн Кебекус и ее дети неожиданно находят место полицейского расследования.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Но это не Тиль и Борне! Каралин Кекхусс обсуждает этот вопрос на ARD в воскресный вечер.
Но это не Тиль и Борне! Каралин Кекхусс обсуждает этот вопрос на ARD в воскресный вечер.

Кэролайн Кебекус и ее дети неожиданно находят место полицейского расследования.

Зрители, которые смотрели повтор "Таторт" в 20:15 в воскресенье вечером, могли быть удивлены, обнаружив, что шоу прервалось на специальный сегмент, посвященный правам детей, который вела комедиантка Каролин Кебекюс. Без предварительного предупреждения она захватила первые 15 минут эфира на основном канале.

Этот ход напоминает случаи, когда Йоко Винтерscheidт и Клаас Хюфер-Ульмафflexовали своими привилегиями эфирного времени во время "Йоко & Клаас против ПроСивен", используя 15-минутный слот для освещения актуальных политических вопросов или социальных проблем.

В это воскресенье вечером Кебекюс захватила телеэфир на 15 минут, отодвинув повтор "Таторт" из Мюнстера "Друг, хороший друг" и захватив социальные платформы различных форматов ARD, таких как "Тэгешшау" и "Спортшау", в поддержку инициативы "#KINDERstoeren". Основной канал описал этот необычный ход как обращение к "критической проблеме" в заявлении, выпущенном для объяснения события.

Кебекюс, недавно ставшая матерью, предупредила: "Пока права детей не будут признаны должным образом, наша вся система находится под угрозой. Дети заслуживают нашего особого внимания, так как они наше будущее. Мы должны работать над тем, чтобы защищать их, делать так, чтобы они чувствовали себя увиденными, услышанными и любимыми, и они имеют право голоса, даже в 20:15 на основном канале".

44-летняя Кебекюс сказала агентству ДПА, что права детей в Германии все еще игнорируются, при этом почти четверть детей и молодых людей находятся в риске бедности или социальной исключенности. Она призвала к решительным политическим действиям для решения этой социальной проблемы.

Директор программ ARD Кристине Штробль отметила, что более подробную информацию по теме можно найти в медиатеке ARD. "Важные темы требуют пристального внимания, и иногда мы должны предпринимать необычные шаги, чтобы привлечь это внимание. Это наша обязанность информировать общественность о важных вопросах", - сказала она.

Действие с участием Каролин Кебекюс получило широкое признание. ARD поделился им на своем канале в Instagram с подписью "С Каролин Кебекюс дети - главные герои. Вопросы, связанные с детьми, редко получают платформу для освещения. Теперь это изменится: '#KINDERstoeren' - это программа ARD".

Зрители отреагировали положительно в комментариях, один пользователь написал: "Я подумал, что мое телевизор сломалось, когда я хотел посмотреть 'Таторт'... НАКОНЕЦ, детям дают платформу, чтобы высказаться! Продолжайте в том же духе, пожалуйста!"

Немецкая детская благотворительная организация прокомментировала: "Отличное действие. Дети имеют права, и мы должны стоять за них". UNICEF Германия написала: "Спасибо за этот выдающийся проект". Даже популярное шоу "Гефрагт - геят" присоединилось, сказав: "Мы были рады участвовать в этом!"

Развлечение, запланированное для повтора "Таторт", было временно приостановлено, чтобы уступить место специальному сегменту, посвященному правам детей, который вела комедиантка Каролин Кебекюс. Этот неожиданный сдвиг в программировании был встречен аплодисментами со стороны различных организаций и зрителей, которые хвалили Кебекюс за то, что она дала детям платформу, чтобы высказаться о своих правах.

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