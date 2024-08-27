- Каждый собранный нож означает одну потенциальную опасность меньше.

После смертельного ножевого нападения в Солingen, унесшего жизни трех человек, сенатор внутренних дел Гамбурга Анди Grote (СДПГ) продолжает настаивать на депортации криминальных афганцев или сирийцев в их страны. Однако осуществление этого плана оказывается непростым. "В настоящее время ни одна европейская страна не отправляет людей обратно в Афганистан", - заявил сенатор, почти через три месяца после предложения такой меры.

Федеральное правительство стремится преодолеть эти трудности. Необходима координация с транзитными странами, и требуется разрешение юридических вопросов. Немецкие официальные лица не могут сопровождать депортируемых в их страны.

Гроте: Не все потеряют голову

В начале июня, после смертельного ножевого нападения в Маннгейме, унесшего жизнь полицейского, Grote потребовал: "Те, кто совершает serious преступления здесь, должны покинуть страну, даже если они из Афганистана. В этой стране, Германии, безопасность превыше всего".

Ситуация в Афганистане может быть частично понята из Гамбурга, сказал сенатор сейчас: "Однако мы получили указания, что не все, переходящие границу, потеряют голову". Кажется, частные поездки в Афганистан набирают обороты, и аэропорт Кабула не совсем пуст. Многие афганцы, проживающие в Гамбурге, также не являются беженцами.

Новая опасная ситуация в Гамбурге

С тех пор, как семь лет назад палестинец совершил нападение в Гамбурге-Бармбеке, в гамбургском городе не было ножевого нападения, подобного солингенскому. "У нас нет новой угрожающей ситуации. Мы живем с этим абстрактным высоким риском дальнейших атак уже годы", - заявил Grote.

Ничего не изменилось после инцидента в Солингене. "Просто материализовался этот риск, с которым мы имеем дело все время и к которому готовы".

"Развивающаяся культура ношения ножей"

Сенатор вновь призвал к ужесточению общенационального закона о оружии. Ношение ножей в железнодорожных станциях, поездах и на крупных мероприятиях должно быть запрещено. Серия ножевых атак, не только в сфере исламизма, свидетельствует о развитии культуры ношения ножей.

"Уже можно увидеть что-то вроде развивающейся культуры ношения ножей", - заявил Grote. С введением зоны запрета на оружие на Гамбургском центральном вокзале 1 октября 2021 года было изъято более 500 оружий, в том числе 350 ножей. "Каждый изъятый нож - это один меньше риска", - объяснил Grote.

Лидер фракции ХДС Деннис Тюринг назвал требование о запрете ножей всего лишь отвлечением от настоящей проблемы. "Не сами ножи являются проблемой, которые уже запрещены на публичных мероприятиях, как в Солингене, а те, кто использует их для серьезного вреда и убийства людей". Политика миграции должна быть изменена. "Нам нужен резкий поворот в миграционной политике. Хватит!", - потребовал оппозиционер.

Лидер фракции АФД Дирк Нокеманн потребовал "жесткого поворота" в миграционной политике. "Депортации спасают жизни", - объяснил Нокеманн. Председательница FDP в Гамбурге Катарина Блюме сказала: "Важно, чтобы возвращение преступников и опасных лиц осуществлялось быстро и последовательно".

По словам Гроте, в этом году из Гамбурга было выслано около 1000 иностранцев. Это примерно на 30% больше, чем в прошлом году, и самое большое число за семь лет. В 2023 году было депортировано в общей сложности около 1500 человек.

Число лиц, подлежащих депортации в Гамбурге, недавно упало до около 6500. 500 из них не имеют разрешения на проживание. Акцент сделан на депортации преступников. В этом году из страны было выслано более 100, и ожидается, что всего в этом году будет депортировано около 200. Число депортаций преступников осталось относительно стабильным с 2022 года.

Задержанный глава банды выпущен на свободу

Один конкретный случай иллюстрирует правовые и практические трудности, с которыми сталкиваются в этом процессе. 9 апреля полиция задержала подозреваемого в leadership группы молодых людей, якобы ответственной за преступления в районе Юнгферstieg. Тогда 18-летнего афганца взяли под стражу. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев с тех пор рассматривает вопрос об отмене его статуса защиты. Однако молодой человек, классифицированный как рецидивист, был выпущен, как объявил сенат в начале августа в ответ на запрос фракции АФД.

Отчет: заключенные не депортируются несмотря на приказы об expulsion

Недавно проведенная оценка Закона Гамбурга о ресоциализации и поддержке жертв показала, что даже заключенные, для которых на момент освобождения есть приказ об expulsion, не депортируются. Иммиграционная служба часто действует слишком поздно, и отсутствуют необходимые документы.

Представитель внутреннего ведомства опроверг это описание. "Большое количество депортаций происходит непосредственно из тюрьмы", - объяснил пресс-секретарь Даниель Шэфер. В этом году из тюрьмы было депортировано 63 преступника. В около 30 других случаях возвращение в настоящее время готовится.

Федеральное правительство активно работает над разрешением юридических вопросов и координацией с транзитными странами, чтобы облегчить депортацию криминальных лиц в их страны. Grote признал, что не все, кто пересекает границу, сталкиваются с серьезными последствиями в Афганистане.

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