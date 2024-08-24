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Каждый минуту, каждый час, который проходит, не упрощает поиски.

В хаосе празднования в городе якобы предположительно человек вонзил нож в трех человек и исчез. Как найти трудноуловимого подозреваемого с минимальной информацией?

 and  Max Becker
Время чтения 2 минут
Центр Солingen был полностью отрезан после нападения во время празднования 650-летия города.
Центр Солingen был полностью отрезан после нападения во время празднования 650-летия города.

- Каждый минуту, каждый час, который проходит, не упрощает поиски.

Эй, прямо сейчас, парень из Золингена уже почти 20 часов уходит от поимки. Это довольно долго, а? У меня нет статистики о том, сколько в среднем беглец находится на свободе, прежде чем его поймают, но ты прав, это долгий чертов путь. Но я уверен, что мы схватим его в ближайшие несколько часов.

Странно ли, что подозреваемый сбегает и прячется после совершения сумасшедших вещей в людном месте, как это? Да, это не типичное поведение. Обычно полиция или какой-то случайный парень ловят их быстро в таких ситуациях.

Как проходит manhunt сразу после звонка в 911? Сначала они составляют описание придурка и рассылают его местной полиции. Затем они транслируют его по всей стране.Ideally, они уже имеют какое-то представление о придурке, поэтому они проверяют его информацию в системе, чтобы увидеть, что они могут откопать. Они также могут проверить вышки сотовой связи.

Сколько времени нужно, чтобы получить описание придурка в этом хаосе? Благодаря опросу свидетелей они обычно получают описание довольно быстро. Но оно не всегда точно — один тип может сказать, что джинсы были синими, другой — зелеными. Определение придурка по таким описаниям сложно, потому что они такие расплывчатые.

Я еще не видел четкого описания подозреваемого от полиции Золингена. Они еще не объявили об этом. Вероятно, они держат это в секрете по причинам расследования. Они не хотят, чтобы советы просочились, потому что это может предупредить подозреваемого или его команду. Они усердно работают и им нужен покой, чтобы делать свою работу.

Но там есть псих, который готов выстрелить в людей. Почему они не предупреждают людей с описанием? Это тоже могло бы помочь. Я понимаю, почему есть путаница. Но сейчас главная цель — поймать ублюдка, а не предотвращать вещи. Как только они установят его личность, они сообщат об этом миру и начнут общенациональную охоту. Пока они не сделают этого, распространение расплывчатого описания — типа "черная куртка, джинсы парень" — не принесет много пользы.

Что происходит в Золингене, когда они транслируют по радио, что парень на свободе? Город блокируется? Да, они называют это "кольцевой manhunt". Они окружают город полицией, чтобы контролировать приходы и уходы. В то же время они проверяют систему на наличие зацепок.

Каков конечный результат этого поиска данных? Идеально, они сопоставляют описание с кем-то в системе, а затем получают его имя или ID. Затем они проверяют, какой у него транспорт или где он живет. Но в Золингене они еще не нашли ничего стоящего, насколько я знаю.

Парень уже давно на ходу. Как время связано с manhunt? Это становится труднее. Не только полиция в движении, но и парень тоже. Он может пытаться скрыть свою личность или сделать рывок к границе. Каждый минута, каждый час, который проходит, делает охоту более сложной.

Вероятно, парень попытается сбежать из страны? Бельгия и Нидерланды не так уж и далеко. Лето и сезон туризма. Легко незаметно выехать из страны тогда. Но с пограничным контролем на высокой готовности трудно поймать придурка, когда его личность — загадка. Но пока они не знают, кто он, трудно поймать его на спот-чеке.

В свете продолжительности manhunt они усиливают свои поисковые усилия? Несмотря на трудности, они продолжают искать diligently, так как каждый момент может быть решающим в обнаружении беглеца.

Были ли какие-либо признаки того, что подозреваемый меняет свои стратегии в ответ на продолжающийся поиск? С прохождением времени и все еще нераскрытым описанием есть спекуляции, что он может изменить свое поведение, чтобы избежать захвата.

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