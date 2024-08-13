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Каждая третья женщина боится обнажения в Интернете и угроз

Этот случай не единственный в интернете. Журналист-расследователь RTL расследует в форумах цифровое насилие в отношении женщин. Четыре женщины делятся своими историями.

 and  Anne Legman
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- Каждая третья женщина боится обнажения в Интернете и угроз

Оскорбления, досинг, сексуальное домогательство и месть-порнография: новые формы угрозы в интернете. Кибербулинг — растущая глобальная проблема: согласно репрезентативному опросу, 50% молодых людей в ЕС испытывали онлайн-ненависть. Половина тех, кому от 18 до 35 лет, лично пострадали от этого.

Последствия серьезные: "Тебя публично унижают, ты чувствуешь себя смущенным, и, конечно, это стрессово. Это может привести к тревоге и депрессии", — говорит -Josephine Ballon, адвокат и CEO организации HateAid, занимающейся правами человека в цифровом мире, вместе с движением Landecker Digital Justice Movement, которая поддерживает жертв и провела репрезентативный опрос.

Женщины особенно боятся атак и отказываются от социальных сетей. Одна из трех боится, что украденные или поддельные обнаженные фотографии могут появиться в интернете. Новый закон ЕС о цифровых услугах (DSA) направлен на создание большей безопасности и ответственности в онлайн-пространстве.

Для расследования документального фильма репортер RTL Angelique Geray изучила так называемые экспозиционные форумы. Эти платформы служат центром цифрового насилия и унизительного контента. Личные фотографии и информация о женщинах публикуются без их согласия, часто сопровождаемые ужасающими призывами к насилию.

Темные уголки сети: цифровое насилие

Эти форумы создают климат анонимности, который побуждает преступников публиковать фотографии, тайно сделанные даже в, казалось бы, безобидных ситуациях, например, в саду или при выносе мусора. Эти изображения затем редактируются другими пользователями и преобразуются в непристойный контент с помощью ИИ. "Мы увидим еще больше случаев цифрового насилия в будущем", — предупреждает Martin Rettenberger, криминолог и психолог. Это потому, что на рынке каждую неделю появляются новые программы ИИ.

Посты на этих форумах шокирующие и часто жестокие. Один типичный призыв гласит: "Делай с ней все, что захочешь. У меня есть ее адрес, и я бы им поделился".

Angelique Geray притворилась единомышленницей, чтобы выследить преступников. Она нашла многочисленные немецкоязычные посты, в которых подробно описывается, как женщин наблюдают, фотографируют и выставляют в интернете. Преступники эксплуатируют доверительные отношения, чтобы предать доверие женщин и нарушить их частную жизнь. Жертвы, как правило, не знают об этом злоупотреблении.

Ловушка фейков

Lena Vanille, в девичестве Lena Sohnle, — популярный стример с более чем 300 000 подписчиками. Ее фанаты регулярно смотрят онлайн-сессии по играм на Twitch. Lena Vanille знает правила сети. Но однажды она обнаруживает, что ее лицо используется для порнографических фейков. "Мне сказали, что есть фейки со мной", — говорит она своей общине дрожащим голосом. "Они на порносайтах, с моим лицом, наложенным. Но это не я". Но удалить эти видео из сети почти невозможно.

Лена шокирована, увидев одно из видео. Ее лицо движется, выражения кажутся настоящими — но тело не ее. Эта технология может убедительно переносить любое лицо на чужое тело — всего лишь с помощью простого приложения. Исследование 2023 года показывает, что около 96% всех фейковых видео — порнографические и в основном нацелены на женщин. "Это просто безумно", — говорит Лена. "Даже несмотря на то, что я никогда не производила какой-либо сексуальный контент, я вдруг оказываюсь в порнофильме".

Лена Ванилла — популярный стример на платформе Twitch. Её манипулированные изображения также появлялись на порно-сайтах в Интернете.

Тревога и стыд, которые испытывает Лена, трудно описать словами. "Кажется, что часть моей идентичности украдена", — описывает она свои чувства. Но вместо того, чтобы отступить, Лена решает продолжить борьбу за свое место в онлайн-пространстве. Она не будет молчать и Sets пример против этой формы цифрового насилия.

Тайно фотографирована своим собственным племянником

Nina (имя изменено), 37-летняя женщина из Тюрингии, с трудом верит в то, что обнаружила. Ее собственный племянник тайно сделал фотографии и опубликовал их в интернете. "Это отвратительно, извращено. Я бы сейчас вырвала", — говорит она со слезами на глазах. 20-летний парень крадет нижнее белье своей тети, фотографирует его с непристойными объектами и публикует фотографии на экспозиционных форумах. "Я хочу, чтобы моя горячая 37-летняя тетя была выставлена. Я хочу, чтобы она была изнасилована", — пишет он в посте. "Я следил за ней годами и делал тайные фотографии".

Несмотря на шок, Нина решила не молчать и сообщила о своем племяннике. "Он никогда не был большим разговорчиком, больше одиночка. Но это? Это за гранью", — говорит она в недоумении. Идея того, что кто-то из своей семьи мог предать и унизить ее таким образом, невыносима.

Благодаря интенсивным расследованиям был выдан ордер на обыск в доме родителей племянника. Молодой человек, который работает фельдшером скорой помощи, с тех пор проходит лечение в психиатрической клинике. "Семья разрушена", — говорит Нина. "Трудно поверить, что кто-то, кому я доверяла, мог сделать что-то настолько ужасное".

Незапрашиваемые обнаженные фото: "дикпики"

Mareile Höppner, ведущая RTL, годами получает незапрашиваемые "дикпики". Мужчина продолжает присылать ей фотографии своего полового органа. В интервью она прямо задает вопрос нарушителю: "Я думала, что будет легче поговорить с тобой. Но на самом деле это довольно сложно слушать тебя", — говорит она, явно некомфортно.

Мужчина признает, что ему нравится, когда женщины насмехаются над его фотографиями. "Мой фетиш в том, что женщина насмехается и реагирует отрицательно", — объясняет он. "Не отрицательно в смысле отвращения, а в том, что она смеется надо мной". Mareile делает ясно: "Получение незапрашиваемых обнаженных фотографий не смешно. Это раздражает и унижает". Ее решимость противостоять этому преследованию призвана побудить других жертв сделать то же самое.

Сabine (имя изменено), женщина из Северного Рейна-Вестфалии, тайно фотографируется соседом. Репортер Анжелика Герай находит фотографии Сabine и её двух дочерей, сделанные через окно их террасного дома, на онлайн-форуме. "Я действительно не знаю, что сказать об этом. Это шокирующе и отвратительно", - говорит Сabine, никогда не видевшая этот форум раньше.

Сabine уже чувствовала себя пристально наблюдаемой со стороны соседа, но масштаб этих цифровых вторжений был ей неизвестен. "Он фотографировал меня, когда я выносила мусор, когда моя дочь садилась в машину, даже когда я сидела в саду. Я не могла представить, что кто-то зайдет так далеко".

Приватные моменты украдены

Герай показывает Сabine посты на форуме Exposer, где подозреваемый, её бывший сосед, под псевдонимом "Странный_парень" и с аватаром своих гениталий, призывает других пользователей создавать deepfakes из этих изображений. "Невозможно описать, как он украл и выставлял напоказ наши приватные моменты", - говорит Сabine.

Кроме того, преступник опубликовал настоящие имена Сabine и её дочерей, а также больше фотографий, раскрывающих детали того, где живут женщины. "Он поставил под угрозу нашу безопасность", - говорит Сabine.

Когда съемочная команда стоит перед домом подозреваемого, он даже приглашает журналистов. Репортер Герай обнаруживает камеру возле окна на верхнем этаже. Сосед заявляет, что не знает, и говорит: "Все это просто совпадение, которое я не могу объяснить". Полиция расследует это дело.

Докинг: данные в Интернете

То, что происходит на этих форумах, не только морально неприемлемо, но и противозаконно. Сбор и распространение личных данных без согласия называется докингом, что является незаконным в Германии.

Личные данные жертв, такие как адреса, номера телефонов и даже места работы, публикуются. Цель состоит в том, чтобы преследовать и запугивать жертву в офлайне. Порог использования этих данных шокирующе низкий. Преступники прячутся за анонимностью Интернета и часто трудноуловимы для полиции.

Существование и активность на этих форумах Exposer подчеркивают необходимость серьезно относиться к цифровому насилию. Истории Лены, Нины, Мареле и Сabine показывают, что жертвы не одиноки, и важно выступать против этой формы насилия. Лишь посредством последовательных действий и осведомленности можно содержать эту угрозу.

Расследование "Цифровое насилие: женщины в прицеле" Анжелики Герай выйдет в эфир 13 августа в 22:35 на RTL

Stern является частью RTL Germany.

Модератор слева Марель Хоппнер (слева) годами получает так называемые 'пикippers'. Вместе с Анжеликой Герай они встречаются с отправителем недопустимых изображений.

Форумы экспонирования способствуют климату анонимности, который побуждает преступников публиковать секретно сделанные фотографии и манипулировать ими с помощью ИИ, что приводит к росту случаев цифрового насилия в будущем. Климат в Сети может быть вредным, как показывает опыт женщин, которые отказываются от социальных сетей из-за страха атак, и история Лены Ванилль с порнографическими deepfake-видео с её лицом.

Сабин (имя изменено) тайно была сфотографирована соседом, он выложил фотографии в интернет. Журналист Анжелик Герай разоблачила это.

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