Казахстан проводит референдум, чтобы разрешить строительство первой атомной электростанции.

Казахстан, известный своими природными ресурсами, имеет значительные запасы природного газа, но в основном полагается на уголь для производства электроэнергии. Ведется работа над укреплением источников возобновляемой энергии, но также предложен проект первой в стране атомной электростанции. Большинство голосовавших на референдуме поддержали этот план, несмотря на сложное прошлое страны с regard к радиации.

После референдума было опрошено около 284 000 человек, и 69,8% высказались в пользу атомной электростанции. Официальные результаты будут объявлены позже.

Президент Касым-Жомарт Токаев стремится обеспечить надежное снабжение электроэнергией и постепенно отказаться от угольных электростанций. Однако против проекта выступают многие, учитывая историю Казахстана с regard к ядерной энергии. Тысячи казахов участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, что привело к долгосрочным проблемам со здоровьем. Кроме того, страна использовалась для проведения сотен испытаний советского ядерного оружия, в результате чего большие территории стали непригодными для проживания и сложилось общее недоверие к ядерной тематике.

Зависимость от импорта электроэнергии

Несмотря на значительные запасы газа, электроэнергетика Казахстана в основном зависит от угля, а гидроэнергетика и растущий сектор возобновляемой энергии дополняют ее. Страна также импортирует электроэнергию, в основном из России, из-за того, что стареющие электростанции не могут стабильно удовлетворять спрос. Правительство подчеркивает важность надежного снабжения электроэнергией для поддержки источников возобновляемой энергии, таких как солнечная и ветровая. Будучи одним из крупнейших в мире производителей урана, ядерная энергия кажется логичным выбором для Казахстана. "Чтобы не отставать от глобального прогресса, мы должны максимально использовать свои конкурентные преимущества", - заявил Токаев перед голосованием. Однако Казахстан не обогащает уран до уровня, необходимого для производства ядерного топлива.

Одним из потенциальных партнеров по строительству атомной электростанции является российская Rosatom. Во время голосования в Астане Токаев не стал называть конкретную страну или компанию для заключения контракта. "На мой взгляд, это должна быть международная консорциум, состоящая из глобальных компаний с передовой технологией", - сказал Токаев. Чтобы сбалансировать влияние России, Казахстан также укрепляет связи с Европой. Во время визита в Астану в середине сентября канцлера Германии Олафа Шольца Казахстан представил себя как поставщика редкоземельных металлов и нефти.

Стоимость строительства атомной электростанции оценивается в $10-12 миллиардов, и она планируется к строительству в селе Улькен на берегу озера Балхаш. Местные жители надеются на новые рабочие места, но некоторые обеспокоены качеством воды в озере. "Я поддерживаю строительство электростанции", - говорит Даметкен Шульгеева, жительница села с населением 1200 человек более 20 лет. "Это наше будущее". Референдум считается действительным, если более 50% зарегистрированных избирателей проголосовали.

Комиссия, надзирающая за проектом атомной электростанции, выразила обеспокоенность возможным воздействием на озеро Балхаш. несмотря на эти опасения, Комиссия отмечает, что атомная электростанция является значительным шагом к энергетической независимости и снижению зависимости от угля и импорта электроэнергии из России.

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