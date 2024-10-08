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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Казахстан проводит референдум, чтобы разрешить строительство первой атомной электростанции.

 and  Hanna Hofmann
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Большие запасы природного газа существуют внутри страны, но она держит множество электростанций,...
Большие запасы природного газа существуют внутри страны, но она держит множество электростанций, работающих на угле. Близится ли введение атомных электростанций?

Казахстан проводит референдум, чтобы разрешить строительство первой атомной электростанции.

Казахстан, известный своими природными ресурсами, имеет значительные запасы природного газа, но в основном полагается на уголь для производства электроэнергии. Ведется работа над укреплением источников возобновляемой энергии, но также предложен проект первой в стране атомной электростанции. Большинство голосовавших на референдуме поддержали этот план, несмотря на сложное прошлое страны с regard к радиации.

После референдума было опрошено около 284 000 человек, и 69,8% высказались в пользу атомной электростанции. Официальные результаты будут объявлены позже.

Президент Касым-Жомарт Токаев стремится обеспечить надежное снабжение электроэнергией и постепенно отказаться от угольных электростанций. Однако против проекта выступают многие, учитывая историю Казахстана с regard к ядерной энергии. Тысячи казахов участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, что привело к долгосрочным проблемам со здоровьем. Кроме того, страна использовалась для проведения сотен испытаний советского ядерного оружия, в результате чего большие территории стали непригодными для проживания и сложилось общее недоверие к ядерной тематике.

Зависимость от импорта электроэнергии

Несмотря на значительные запасы газа, электроэнергетика Казахстана в основном зависит от угля, а гидроэнергетика и растущий сектор возобновляемой энергии дополняют ее. Страна также импортирует электроэнергию, в основном из России, из-за того, что стареющие электростанции не могут стабильно удовлетворять спрос. Правительство подчеркивает важность надежного снабжения электроэнергией для поддержки источников возобновляемой энергии, таких как солнечная и ветровая. Будучи одним из крупнейших в мире производителей урана, ядерная энергия кажется логичным выбором для Казахстана. "Чтобы не отставать от глобального прогресса, мы должны максимально использовать свои конкурентные преимущества", - заявил Токаев перед голосованием. Однако Казахстан не обогащает уран до уровня, необходимого для производства ядерного топлива.

Одним из потенциальных партнеров по строительству атомной электростанции является российская Rosatom. Во время голосования в Астане Токаев не стал называть конкретную страну или компанию для заключения контракта. "На мой взгляд, это должна быть международная консорциум, состоящая из глобальных компаний с передовой технологией", - сказал Токаев. Чтобы сбалансировать влияние России, Казахстан также укрепляет связи с Европой. Во время визита в Астану в середине сентября канцлера Германии Олафа Шольца Казахстан представил себя как поставщика редкоземельных металлов и нефти.

Стоимость строительства атомной электростанции оценивается в $10-12 миллиардов, и она планируется к строительству в селе Улькен на берегу озера Балхаш. Местные жители надеются на новые рабочие места, но некоторые обеспокоены качеством воды в озере. "Я поддерживаю строительство электростанции", - говорит Даметкен Шульгеева, жительница села с населением 1200 человек более 20 лет. "Это наше будущее". Референдум считается действительным, если более 50% зарегистрированных избирателей проголосовали.

Комиссия, надзирающая за проектом атомной электростанции, выразила обеспокоенность возможным воздействием на озеро Балхаш. несмотря на эти опасения, Комиссия отмечает, что атомная электростанция является значительным шагом к энергетической независимости и снижению зависимости от угля и импорта электроэнергии из России.

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