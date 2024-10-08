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Казахстан одобряет строительство своей первой атомной электростанции.

 and  Melissa Williams
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Граждане Казахстана голосуют за создание первой в стране атомной электростанции
Граждане Казахстана голосуют за создание первой в стране атомной электростанции

Казахстан одобряет строительство своей первой атомной электростанции.

В ходе общенационального голосования в Казахстане предложения администрации, возглавляемой президентом Касым-Жомартом Токаевым, о строительстве первой в стране атомной электростанции получили широкую поддержку. По данным избирательной комиссии страны, около 71,12% избирателей проголосовали за этот проект.

Цель проекта - увеличить мощность электроэнергии и постепенно отказаться от вредных электростанций, работающих на угле. Однако плану противодействуют. Республика Казахстан, бывшая советская республика, имеет собственную историю в области ядерной энергии. Тысячи казахов участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и страдают от долгосрочных проблем со здоровьем в результате этого.

Кроме того, страна служила местом для многочисленных испытаний советского ядерного оружия, которые сделали большие территории непригодными для проживания и вызвали подозрение в отношении любой ядерной технологии. Несмотря на обширные запасы природного газа, электроэнергетика Казахстана в основном зависит от электростанций, работающих на угле, с дополнением от гидроэлектростанций и растущего сектора возобновляемой энергии. Страна также импортирует электроэнергию из России, часто из-за того, что старые электростанции не могут справиться с спросом.

Правительство подчеркивает необходимость надежного энергоснабжения в дополнение к альтернативным источникам энергии, таким как солнечная и ветровая. В связи с тем, что Казахстан является одним из крупнейших в мире производителей урана, ядерная энергия кажется естественным выбором. До голосования Токаев заявил: "Чтобы не отстать от мировых достижений, мы должны использовать наши конкурентные преимущества". Однако стоит отметить, что Казахстан не производит урана в достаточном количестве для использования в качестве топлива.

Российская компания "Росатом" является потенциальным партнером в строительстве атомной электростанции. После голосования в столице Астане в воскресенье Токаев уточнил, что у него нет конкретной страны или компании в виду в качестве потенциального подрядчика. Одновременно Казахстан укрепляет связи с Европой в качестве противовеса России. Во время визита федерального канцлера Олафа Шольца в Астану в середине сентября Казахстан представил себя как поставщика редкоземельных металлов и нефти.

Атомная электростанция планируется к строительству в селе Улькен на берегу озера Балхаш по проекту стоимостью от 10 до 12 миллиардов долларов. Некоторые жители села ожидают новые рабочие места, в то время как другие выражают опасения по поводу качества воды в озере. "Я поддерживаю строительство электростанции", - говорит Даметкен Шульгеева, жительница села более 20 лет. "Это наше будущее".

Партнеры в проекте строительства атомной электростанции официально не объявлены, но российская компания "Росатом" является потенциальным претендентом. Опасения жителей села Улькен, где будет построена электростанция, в основном связаны с потенциальным воздействием на качество воды в озере Балхаш.

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