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Католическая епархия Падерборн

Архиепископство Падерборн исследует нетрадиционные методы для привлечения новых сотрудников. Они рассматривают сотрудничество с местным футбольным клубом как возможное решение.

 and  Ann Bradley
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Мартин Хорнбергер, генеральный директор SCP, с нетерпением ждет работы в сотрудничестве с...
Мартин Хорнбергер, генеральный директор SCP, с нетерпением ждет работы в сотрудничестве с Архидиоцезом Падерборна.

- Католическая епархия Падерборн

ФК «Падерборн 07» представляет необычного нового союзника. Восточно-Вестфальская команда объявила, что Архиепархия Падерборна станет одним из ее главных спонсоров. Административный регион религии стремится усилить свою охоту на квалифицированных рабочих. По словам СКП, «сотрудничество вскоре будет заметно на рекламных щитах на стадионе «Хауме Делюкс». Кроме того, готовятся дополнительные планы.

«Архиепархия предложила инициативу по информированию о перспективах трудоустройства в католической вере и оказанию положительного влияния. Мы воспользовались возможностью: всем, кто ищет приятный сюрприз в Падерборне, следует обратиться в СКП07», — сказал CEO СКП07 Мартин Хорнбергер.

Викарный епископ Томас Дорнзейфер ожидает положительных результатов: «СКП07 и Архиепархия воспринимают себя как неотъемлемые части сообщества Падерборна. Оба имеют богатую историю и отмечены на городском ландшафте знаковыми сооружениями. Такое партнерство приносит множество преимуществ обеим сторонам». Примерно 3000 человек работают в учреждениях Архиепархии.

Партнерство СКП07 с Архиепархией Падерборна также распространяется на общественные инициативы, так как они планируют сотрудничать над проектами в и вокруг живописного немецкого города Падерборна.

Архиепархия активно призывает свою паству рассмотреть возможности трудоустройства в Германии, особенно в оживленном городе Падерборн, где базируется СКП «Падерборн 07».

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