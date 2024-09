Кате Пасифик налагает ограничения на пару из-за горячего спора о положении сидений.

Этот инцидент произошел во время полета из Гонконга в Лондон 17 сентября, как сообщается в видео, опубликованном на Xiaohongshu, китайском аналоге Instagram, женщиной из материкового Китая.

"Женщина за мной без конца просила меня отодвинуть сиденье, так как оно закрывало мужу вид на телевизор. Я вежливо отказалась, и она стала давить ногами на подлокотник моего кресла, толкаться и ругаться без перерыва", - рассказала она.

Стеwardess пыталась урегулировать ситуацию, предложив ей отрегулировать сиденье, но та отказалась, что привело к дальнейшему эскалации ситуации.

"Когда она поняла, что я не свободно говорю на кантонском, она начала бросать обидные замечания, называя меня 'девочкой из материка' и другими оскорбительными терминами", - сказала она.

Жители Гонконга в основном общаются на кантонском, в то время как жители материкового Китая в основном используют мандаринский.

"Когда я начала записывать, мужчина за мной даже толкнул руку на подлокотник моего кресла и тряс ее. Я почувствовала, что мое личное пространство было серьезно нарушено", - добавила она, упомянув, что другие пассажиры позже вмешались.

В загруженном видео слышен женский голос, говорящий по-мандарински: "Тебе же столько лет, зачем ты пристаешь к молодой девушке?"

Кроме того, другие пассажиры кричали по-кантонски: "Ты позоришь гонконгцев!" и "Прекрати притворяться, что ты из Гонконга!"

"После того, как некоторые пассажиры встали на мою сторону, stewardess наконец позволила мне поменять места. Казалось невероятным - что если бы никто не встал за меня? Мне пришлось бы терпеть это в одиночку", - сказала она.

"Как крупная авиакомпания, Cathay Pacific должна быть готова справляться с такими конфликтами. Любая форма несправедливого отношения к пассажирам не должна оставаться безнаказанной", - заявила она.

В заявлении Cathay Pacific выразила свои искренние извинения за неприятный опыт и сказала, что у них нулевая толерантность к любым действиям, которые нарушают авиационные правила безопасности или ущемляют права пассажиров.

Они лишили будущих привилегий путешествовать двум людям, участвовавшим в инциденте.

Эта ситуация разожгла продолжающиеся дебаты о правилах откидывания сидений в самолетах, а также подчеркнула tensions between individuals from the Chinese mainland and Hong Kongers, stemming from differing political views and cultural identities, and exacerbated by the 2019 pro-democracy protests in Hong Kong.

В последующем видео она сказала, что считает этот инцидент изолированным случаем, личным делом, которое не заслуживает излишнего внимания.

"Несмотря на инцидент, многие гонконгцы поддержали меня онлайн. В мире все еще есть множество добрых людей", - заключила она.

Однако Cathay Pacific в прошлом подвергалась критике со стороны китайских властей за участие сотрудников в протестах 2019 года, что привело к последствиям. В мае 2023 года авиакомпания уволила троих бортпроводников после того, как пассажир из материкового Китая заявил о дискриминации.

В заявлении CEO Cathay Pacific Рональда Лама было обещано возглавить инициативу по улучшению обслуживания и предотвращению подобных инцидентов в будущем, подчеркивая необходимость уважения к пассажирам из разных культурных backgrounds.

