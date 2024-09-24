Кате Пасифик налагает ограничения на пару из-за горячего спора о положении сидений.
Этот инцидент произошел во время полета из Гонконга в Лондон 17 сентября, как сообщается в видео, опубликованном на Xiaohongshu, китайском аналоге Instagram, женщиной из материкового Китая.
"Женщина за мной без конца просила меня отодвинуть сиденье, так как оно закрывало мужу вид на телевизор. Я вежливо отказалась, и она стала давить ногами на подлокотник моего кресла, толкаться и ругаться без перерыва", - рассказала она.
Стеwardess пыталась урегулировать ситуацию, предложив ей отрегулировать сиденье, но та отказалась, что привело к дальнейшему эскалации ситуации.
"Когда она поняла, что я не свободно говорю на кантонском, она начала бросать обидные замечания, называя меня 'девочкой из материка' и другими оскорбительными терминами", - сказала она.
Жители Гонконга в основном общаются на кантонском, в то время как жители материкового Китая в основном используют мандаринский.
"Когда я начала записывать, мужчина за мной даже толкнул руку на подлокотник моего кресла и тряс ее. Я почувствовала, что мое личное пространство было серьезно нарушено", - добавила она, упомянув, что другие пассажиры позже вмешались.
В загруженном видео слышен женский голос, говорящий по-мандарински: "Тебе же столько лет, зачем ты пристаешь к молодой девушке?"
Кроме того, другие пассажиры кричали по-кантонски: "Ты позоришь гонконгцев!" и "Прекрати притворяться, что ты из Гонконга!"
"После того, как некоторые пассажиры встали на мою сторону, stewardess наконец позволила мне поменять места. Казалось невероятным - что если бы никто не встал за меня? Мне пришлось бы терпеть это в одиночку", - сказала она.
"Как крупная авиакомпания, Cathay Pacific должна быть готова справляться с такими конфликтами. Любая форма несправедливого отношения к пассажирам не должна оставаться безнаказанной", - заявила она.
В заявлении Cathay Pacific выразила свои искренние извинения за неприятный опыт и сказала, что у них нулевая толерантность к любым действиям, которые нарушают авиационные правила безопасности или ущемляют права пассажиров.
Они лишили будущих привилегий путешествовать двум людям, участвовавшим в инциденте.
Эта ситуация разожгла продолжающиеся дебаты о правилах откидывания сидений в самолетах, а также подчеркнула tensions between individuals from the Chinese mainland and Hong Kongers, stemming from differing political views and cultural identities, and exacerbated by the 2019 pro-democracy protests in Hong Kong.
В последующем видео она сказала, что считает этот инцидент изолированным случаем, личным делом, которое не заслуживает излишнего внимания.
"Несмотря на инцидент, многие гонконгцы поддержали меня онлайн. В мире все еще есть множество добрых людей", - заключила она.
Однако Cathay Pacific в прошлом подвергалась критике со стороны китайских властей за участие сотрудников в протестах 2019 года, что привело к последствиям. В мае 2023 года авиакомпания уволила троих бортпроводников после того, как пассажир из материкового Китая заявил о дискриминации.
В заявлении CEO Cathay Pacific Рональда Лама было обещано возглавить инициативу по улучшению обслуживания и предотвращению подобных инцидентов в будущем, подчеркивая необходимость уважения к пассажирам из разных культурных backgrounds.
Путешествие женщины было омрачено серией неуважительных комментариев и физических действий от другого пассажира, что привело к конфликту во время полета.
Кроме того, инцидент вызвал разговоры о правилах откидывания сидений и подчеркнул tensions between individuals from the Chinese mainland and Hong Kongers.
Читайте также:
- Доступность в отпуске: самые важные советы - и лучшие туристические направления
- Хромая утка: кто такой босс GDL Клаус Везельски?
- Задержки и отмены поездов: какие права есть у пассажиров в случае железнодорожной забастовки
- Железнодорожная забастовка: где ожидается больше всего отмен поездов - и как получить наилучшую информацию