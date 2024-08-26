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ОбществоНовостиСмерть

Катя Буркард прощается с Кристофом Даумом с клятвой.

Она знала его в течение двух десятилетий.

 and  Elizabeth Wells
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Катя Буркард прощается с Кристофом Даумом с клятвой.

Смерть футбольного иконы Кристофа Даума потрясла не только мир спорта. Ведущая RTL Катарина Буркард была тесно связана с бывшим тренером. Она отдает ему дань уважения обещанием.

Катарина Буркард, ведущая RTL, узнала о смерти Кристофа Даума от его жены Ангелики в субботу, как она рассказала в интервью для Кёльнского вещателя. "Мы будем сильно скучать по тебе, дорогой Кристоф. Я знаю, как ты ценил жизнь и боролся с невероятной решимостью до самого конца. Я желаю тебе безопасного путешествия", - написала Буркард в Instagram, опубликовав фото с Даумом.

Ведущая "Пункт 12" и футбольная легенда были друзьями в течение двух десятилетий, с тех пор как родились их дети. "Настоящая семейная связь, которая выдержала и победы, и поражения", - отметила Буркард в своем посте в Instagram, вспоминая "многие веселые вечера и глубокие беседы, которые я буду ценить навсегда" с Даумом.

В прошлом октябре Даум, убежденный, что он может победить рак, отметил свой 70-й день рождения в кёльнском кинотеатре. Катарина Буркард была среди присутствующих. В подарок на его юбилей она подарила ему годовую подписку на свой домашний куриный суп. "Когда меня спрашивают, почему я выгляжу так бодро, я могу сказать только одно: куриный суп Катарины", - сказал Даум в интервью RTL в то время.

Он успел воспользоваться своим гастрономическим подарком до своей смерти, о чем Буркард упомянула в своем посте в Instagram. "Я рада, что моя подписка на куриный суп пригодилась на твой 70-й день рождения, что мы смогли попрощаться лично, и что наши семьи останутся связанными".

"Друг, которого будет не хватать"

Катарина Буркард прощалась с Кристофом Даумом личными словами: "Ты был многогранной, умной личностью с множеством интересов, опытом и очаровательной натурой. Да, ты был неоднозначным из-за своей страстной натуры и невероятной сущности. Для меня ты был другом, которого будет не хватать". В интервью RTL она добавила: "Для меня Кристоф был интересным собеседником, потому что у него было много жизненных опытов, как хороших, так и плохих. И самое главное, он всегда жил: если упал, ничего страшного - главное, встать и идти дальше".

Она рада, что Даум ушел в окружении своей "прекрасной семьи", которая "обнимала его любовью и проводила". Не могло быть лучше, сказала ведущая. Она дает своему другу Кристофу последнее обещание сопровождать его в пути: "Я помогу с покосом твоей любимой лужайки".

Узнав о смерти Кристофа Даума, Катарина Буркард выразила свою скорбь, сказав: "Пустота, оставленная твоим уходом, будет огромной". Она также признала, что "твой дух и влияние продолжат вдохновлять нас, даже когда мы сталкиваемся с реальностью смерти".

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