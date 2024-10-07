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ПолитикаНовостиЧад

Катастрофические наводнения поражают множество людей в Чаде

Свыше 576 человек погибли

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

Катастрофические наводнения поражают множество людей в Чаде

Более двух миллионов человек в Чаде столкнулись с сильным наводнением, затронув около десяти процентов населения страны, согласно данным чрезвычайной гуманитарной организации ООН Оча. С конца июля более 576 человек погибли в результате наводнений. Более 200 000 домов, бесчисленные гектары сельскохозяйственных земель и пастбищ, а также школы, медицинские центры и другая жизненно важная инфраструктура были разрушены.

Подступающие воды теперь угрожают столице, Н'Дjamena. Реки Чари и Логоне, которые соединяются в Н'Дjamena перед впадением в озеро Чад, ожидается достигнут критических уровней воды в ближайшие дни, вызывая серьезные опасения. В ответ премьер-министр Чада, Аламае Халина, обратился к различным государствам и международным организациям за дополнительной помощью. Правительство в настоящее время пытается облегчить последствия наводнения, предоставляя медицинскую помощь и бесплатно раздавая продовольствие пострадавшему населению, как заявил премьер-министр.

Чад, с населением 19 миллионов человек, считается одной из наименее развитых стран мира по данным ООН. Большинство населения работает в небольших сельскохозяйственных хозяйствах, при этом около половины живут за чертой бедности. Кроме того, страна принимает более 1,2 миллиона беженцев, более миллиона из которых приехали из соседнего Судана.

Этот год в Западной и Центральной Африке характеризуется необычно сильными дождями. Мали, Нигер, Нигерия, Буркина-Фасо и Камерун также столкнулись с наводнениями. По данным Оча, более 1000 человек погибли, а более пяти миллионов человек пострадали от наводнений.

Столица Чада, Н'Дjamena, находится в опасности из-за поднимающихся рек Чари и Логоне. Признавая серьезность ситуации, премьер-министр Чада, Аламае Халина, обратился за помощью к различным государствам и международным организациям.

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